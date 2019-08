Vuelve Big Bang a El Destape con una entrevista exclusiva al Indio Solari

El programa Big Bang, del periodista y escritor Marcelo Figueras, volverá al aire por El Destape Radio con una entrevista exclusiva al Indio Solari. Por casi una hora y media, el ex líder de Los Redondos hablará de todo: la crisis generada por Mauricio Macri, las causas contra Cristina Kirchner y el futuro de su carrera musical y artística.

A partir de las 19, el cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado volverá a dar una entrevista, extensa, con un profundo análisis de la actualidad argentina. El músico fue tajante a la hora de pronosticar un cambio o continuidad de Gobierno: "Esta gente se tiene que ir, si no me tengo que ir yo". Además, opinó sobre el incremento de la pobreza y el armado de causas judiciales contra la ex Presidenta.

Solari tampoco eludió una charla sobre el significado de Los Redondos, una de las bandas más incónicas del rock nacional, halagó a uno de sus ex compañeros y reveló cuál será su futuro musical y artístico.

Big Bang se emitirá de lunes a jueves, de 19 a 21, por El Destape Radio. Se podrá escuchar en eldestaperadio.com, en la AM 1050 y en la app, disponible para todos los sistemas operativos.