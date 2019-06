Una joven denunció que el cómico Miguel Ángel Cherutti la abusó sexualmente

Una mujer de 35 años de nombre, Elisa Brikman denunció que Miguel Ángel Cherutti abusó sexualmente cuando ella tenía 18 años cuando se presentó a hacer un casting para ser bailarina en uno de sus shows.

“Yo estudiaba teatro, me vio Miguel Ángel Cherutti y me contrató para bailarina, que era para un espectáculo que hacía en El Calafate gratuito, era a beneficio, entonces me llevó para allá”, comenzó la joven en declaraciones a Radio UrbanaBA

La mujer dijo que antes del viaje, el cómico le hizo una especie de casting privado. “Para estar segura de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco”, le dijo. Siempre según su relato, Cherutti le aseguró que le encantaba como bailaba y que estaba contratada.

“Cuando llegamos a El Calafate me toca la puerta en la habitación del hotel y me dice: ‘Vení, que tengo que hablar algo sobre la plata”. Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo. Y ahí me la muestra y me dice. ‘vas a tener que hacer esto”.

“Me dijo “te tenés que acostar conmigo si no te volvés sola”. La mujer señaló que la primera reacción fue de sorpresa y perplejidad. “Mi reacción fue ¿qué pasa acá?… tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época, yo estaba de novia, le dije que no iba a acceder, que no tenía obligación de hacer nada”.

La denunciante luego afirmó que “tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo. No me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme”.

"Desgraciadamente fue así, me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera, fue una violación, yo no quería, ¿qué me importaba que era Miguel Ángel Cherutti?”, relató la mujer en el programa El show del espectáculo.

Brikman indicó que tras su regreso desde El Calafate nunca más se contactó con el cómico y dejó la actividad. Por otro lado sentenció: “Quiero que se haga justicia de toda esta mugre que hay. No inicié acciones antes por miedo y no tenía las herramientas necesarias, era chica. Me sentí violada por Cherutti, es una basura, tendría que remediar lo que hizo”.