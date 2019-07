Un economista que se reunió con Dujovne reveló que preparan reforma laboral y previsional

El economista Miguel Ángel Broda habló sobre la reunión que tuvo con el Ministro Nicolás Dujovne, “el gobierno está trabajando en una reforma previsional y laboral, no me consta que se esté trabajando en reformas de salud y educación pero no puedo negarlo” y advirtió que “va a haber una re negociación con el FMI aunque gane el oficialismo y de ganar la oposición dios sabe lo que va a pasar”, en diálogo con FM La Patriada.

En este sentido analizó que “el programa del Fondo es duro, va a ser difícil cumplir en el cuarto trimestre pero el tercero probablemente cumplamos y nos habiliten el desembolso de fondos que es una munición adicional que tiene el Banco Central” y remarcó que “las metas de diciembre van a ser verificadas el año que viene sin embargo es muy posible que la meta del déficit no se alcance”. El economista afín al gobierno sostuvo que “el acuerdo con el Fondo es un examen de ingreso para convertirse en un país normal, hoy tenemos un riesgo país de 800 contra el resto de Latinoamérica que tienen 200, nuestro deporte nacional es ser defaulteadores seriales”.

Para cerrar elogió algunas políticos de Cambiemos, “el gobierno de Macri hizo muchas cosas buenas empezando por gastar menos sin embargo se equivocó en la economía macro, pensamos que el mundo nos iba a financiar hasta el infinito” y añadió, “tenemos un estado tan grande que no lo podemos mantener y la vez es muy ineficiente”. “Achicar el estado y hacerlo más eficiente es una tarea de décadas”, concluyó Broda.