Río Cuarto, el primer test electoral para Alberto Fernández en 2020

El 29 de marzo próximo se elegirá intendente de Río Cuarto, el primer test electoral que afrontará Alberto Fernández como presidente. Esta elección es importante por varias cuestiones: Río Cuarto, ubicada a 220 kilómetros al sur de la Capital, es la segunda ciudad en importancia en la provincia de Córdoba –bastión de la derecha, donde Mauricio Macri consiguió 61% de los votos en octubre pasado- e integra el ránking de las 25 ciudades más importantes del país.

El intendente peronista es Juan Manuel Llamosas, un conservador que pasó del delasotismo al schiarettismo busca su reelección. La jefa de La Cámpora Córdoba, la diputada nacional Gabriela Estévez, ya anunció que apoya un nuevo mandato. El lunes 30 de diciembre, Estévez se reunió con el intendente Llamosas y le dio su respaldo para la reelección en el Palacio de Mójica. La reunión entre el intendente y la diputada la gestionó Carlos Gutiérrez, diputado nacional por la boleta corta de Hacemos por Córdoba, uno de los dos armadores que tiene Schiaretti en la provincia.

Esa misma noche del encuentro con Llamosas; Estévez lideró un acto-cena organizada por la Mesa de Organizaciones Peronistas, y ratificó su apoyo al intendente de Río Cuarto.

En las PASO y las presidenciales de octubre, el intendente riocuartense sólo militó la boleta corta de diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, el sello de Juan Schiaretti. Para el tramo presidencial, Llamosas dio libertad de acción: en agosto, en la ciudad de Río Cuarto, Macri consiguió 44% de los votos contra 32% de Alberto Fernández. Y en octubre la diferencia se amplió a más de 24 puntos: 56,18% de Macri contra 31,95% de Alberto Fernández.

En mayo del año pasado, Estévez y Martín Fresneda, de La Jauretche, ya habían apoyado la reelección del gobernador Juan Schiaretti y a Martín Llaryora para la Intendencia de la Capital. Una vez que triunfaron, ambos se declararon prescindentes.

Sin embargo, no todos acuerdan con hacer seguidismo del candidato schiarettista en Río Cuarto. El diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández, le dijo a El Destape que “es necesario recrear la política, y se necesitan candidatos que estén en sintonía con lo que necesita el país, ya que las ciudades ni las provincias pueden actuar en forma aislada”. Para el diputado Fernández, el candidato que expresa el modelo nacional es el periodista Hernán Vaca Narvaja, dirigente de ParTE, el partido del Presidente. En diálogo con El Destape, Vaca Narvaja confió: "El planteo que hacemos, es que al igual que lo hizo Alberto y Cristina a nivel nacional, tenemos que priorizar la unidad del peronismo en Río Cuarto, sobre todo porque acá nació la alianza Cambiemos. Nuestro planteo es por la unidad y además nuestro eje es incorporar a Río Cuarto al proyecto nacional".

Adriana Nazario, la última pareja del fallecido José de la Sota, también mide bien en las encuestas. Ni bien asumió como legisladora, en diciembre pasado, Nazario pidió licencia por razones personales: “Este no es momento para hablar de candidaturas, pero sí debemos a comenzar a discutir qué ciudad queremos”, aseguró a radio LV 16 ni bien pidió licencia. Y le pegó a la gestión de Llamosas: “Yo creo que le falta bastante a la ciudad, las ciudades no se pueden dar el lujo de tirar la basura, hay que discutir ciertas cosas, hacer una ciudad con un enfoque holístico, no se puede tomar decisiones que involucren a los empresarios y éstos estén afuera. Hay que discutir el perfil estratégico de la ciudad”.

Por ahora, no hay nada cerrado en el peronismo local y el plazo para inscribir alianzas vence el 27 de enero, dentro de tres semanas.

Con Cambiemos sin rumbo a nivel nacional y destruido en Córdoba, el principal opositor al PJ schiarettista es el radical Gabriel Abrile, un médico muy conocido en los barrios humildes y periféricos, secretario de Salud del ex intendente Juan Jure. “Tenemos la ciudad quebrada, queremos una ciudad que se comprometa con los sectores más carenciados, con los que menos tienen; Río Cuarto es mucho más que las diez manzanas que rodean la plaza Roca”, señala Abrile, quien propone “la construcción de un nuevo espacio progresista, socialdemócrata y solidario, que integre la política con las ONG, los movimientos sociales, los colectivos feminista y LGTB. Somos un espacio amplio, donde la sociedad civil va a tener su representante en el gobierno municipal”.

Abrile fue candidato a legislador provincial por el sector de Ramón Javier Mestre, que en las elecciones provinciales de mayo, jugó con la boleta de la Unión Cívica Radical. Cuenta con el apoyo del flamante presidente del Foro de Intendentes Radicales (FIR), Ariel Grich y de los dos referentes radicales principales de Río Cuarto: Jure y Antonio Rins.

El PRO, que fue aliado del radicalismo hace cuatro años, aún no definió si se sumará a un frente con el radicalismo, apoyará a Llamosas o irá con candidato propio.