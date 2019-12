Pelea y gritos: la tensa pelea entre Mauro Viale y Flavio Azzaro por Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme plantó a Mauro Viale al aire de A24. El video se viralizó de forma inminente en las redes sociales ya que el enojo del periodista fue visiblemente importante. "Qué ser desagradable, un guarango", fueron las palabras elegidas por el ex relator deportivo, quien también deseó que su lista pierda las elecciones en Boca. Acto seguido, y ya en Polémica en el bar, Flavio Azzaro salió al cruce de Viale poniéndose del lado del ídolo 'xeneize' y cuestionando: "¿No tiene la opción de decirte que no? ¡Por qué tiene que hablar".

La pelea contuvo gritos y desacreditaciones de ambos lados. "Es Mauro Viale", le contestó Iúdica a Azzaro, a lo que éste retrucó de forma irónica: "Ah, listo. Me quedo más tranquilo, porque es él tiene que parar todo el mundo. ¿De dónde salió ese decreto? Mirá que la gente piensa que estamos locos, porque llevamos el micrófono así y hacemos hablar a todos. Ustedes se creen que son los dueños del mundo".

Por su parte, 'Chiche' Gelblung se puso del lado de Viale: "Riquelme es un maleducado, te banco a muerte". Y la respuesta de Viale no se hizo esperar. Lejos de recular y reconocer que Román fue cortés al momento de marcharse del estudio, atacó a Azzaro manifestándole: "Es un maleducado, vos a mí no me conocés. Tonterías no".