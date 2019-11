Monica Gutierrez renunció al noticiero de América y aseguró que su salida no está relacionada a una "cuestión política"

Mónica Gutiérrez confirmó su desvinculación de América luego de sorprender a todos en la mañana del lunes y agregó que "esta decisión no tiene nada que ver en lo absoluto con la cuestión política".

“Ya no sentía que me necesitaban en el canal aunque voy a extrañar lo diario. Es un ciclo que para mí está agotado el noticiero y ya no puedo crecer. Me dejo llevar mucho por la intuición y siento que ya está. Era el momento para dejar” , expresó en diálogo con La Once Diez.

"No dispone de feriados, de tragarte los mocos cuando estás enferma y salir al aire igual. Voy a extrañar igual. Esta decisión no tiene nada que ver en lo absoluto con la cuestión política".

"No voy a estar al aire. Hay algunos pasos que estoy discutiendo con el canal más que ver con tramites que prefiero guardarlos. Las cosas a veces se arreglan profesionalmente y a veces lastiman", cerró.