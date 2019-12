Marcelo Tinelli reveló por qué se bajó una eventual candidatura y realizó un balance del gobierno de Alberto Fernández

El popular conductor de televisión e integrante del Consejo de Argentina contra el hambre propuesta por el Gobierno de Alberto Fernández, Marcelo Tinelli, aseguró que la actual gestión tiene un "sentido de sensatez absoluta" y apoyó la ley de emergencia económica, a la que calificó de "decisión difícil". Además, reveló que el fallido Alternativa Federal terminó de sepultar sus intenciones de candidatearse para algún cargo este año.

En el cierre del año, Tinelli reflexionó sobre los primeros 14 días de Gobierno y tuvo una crítica positiva. Aseguró que ve a la gestión "con sentido de sensatez absoluta, desde el Presidente a todos miembros del Gabinete, diciendo las cosas que son reales, con lógica, con decisiones que son difíciles, como esta ley de emergencia económica".

El conductor argumentó que esa iniciativa, aprobada por el Congreso, se basó en que la Argentina está inmersa "la lógica en un país que quedó virtualmente arrasado en un montón de situaciones, con deuda externa, inflación, millones de pobres, sin consumo" por lo que le pareció "que las primeras medidas son lógicas".

Tinelli, días antes de la asunción presidencial, le señaló a TN por qué decidió sumarse a la iniciativa del Frente de Todos: "Los más necesitados necesitan amor y un cuidado, más allá de que no tienen derechos elementales que deberían tener todos los derechos humanos, un techo, un trabajo, educación, salud. Cuando ves eso, te emociona, te mueve y hay que trabajar a fondo para solucionarlo".

Además, en diálogo con Teleshow, no esquivó a su presente político, como posible candidato, algo que se barajó en estos comicios. El conductor decidió bajarse de una postulación cuando se dio cuenta que la "avenida del medio, por decirlo de algún modo, con (Roberto) Lavagna, (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel Ángel) Pichetto, (Sergio) Massa, esa unión del peronismo, no se estaba pudiendo dar".

Sin embargo, destacó, "luego se dio el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner" y entendió "que ese iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió" y se mostró muy contento de aportar a ese proyecto desde lo social.

La semana pasada, advirtió: “Para que no circulen falsas informaciónes sobre la tarjeta de alimentos que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación”. Asimismo, explicó que la medida “se irá implementando por etapas en cada una de las provincias de la Argentina". Y sumó: "Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes y será entregada por el banco que determine cada provincia y solo se podrá utilizar para comprar alimentos. No se podrá extraer dinero en efectivo”.