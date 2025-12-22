El mundo del rock y el blues se vistió de luto este lunes tras conocerse la triste noticia: Chris Rea murió a los 74 años. El músico británico, dueño de una voz grave inconfundible y una técnica magistral con la guitarra, falleció en un hospital rodeado de sus seres queridos después de atravesar una breve enfermedad, según confirmó un comunicado de su familia.

Una carrera marcada por el éxito y la resiliencia

Chris Rea nació en Middlesbrough en 1951 y su irrupción en la escena internacional no pasó desapercibida. A lo largo de su trayectoria, el artista vendió millones de discos y se posicionó como un referente del sonido soft rock con tintes de blues.

Durante su camino al estrellato, el cantante cosechó logros que marcaron a fuego la historia de la música:

Creó un himno eterno: Escribió y grabó "Driving Home for Christmas", una canción que se convirtió en una pieza indispensable de cada Navidad en todo el planeta.

Conquistó las listas: Alcanzó la fama mundial con álbumes como Shamrock Diaries y On the Beach , este último inspirado en sus veranos en Formentera.

Dominó las plataformas: Su legado se mantuvo vigente hasta el último día, acumulando más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las batallas por su salud

La vida de Rea no fue sencilla fuera de los escenarios. A lo largo de las últimas décadas, el músico enfrentó durísimos desafíos médicos que pusieron a prueba su temple. En el año 2000, le diagnosticaron cáncer de páncreas, lo que derivó en una cirugía compleja donde le extirparon parte del sistema digestivo. Años más tarde, en 2016, sufrió un ictus que afectó su movilidad, pero su amor por la guitarra lo empujó a seguir adelante pese a las secuelas.

El adiós a una leyenda

La muerte de Chris Rea se produjo apenas tres días antes de Navidad, una fecha que, irónicamente, su música ayudó a definir para millones de personas. El club de sus amores, el Middlesbrough FC, fue uno de los primeros en despedirlo con un sentido mensaje en redes sociales.

A sus 74 años, el artista dejó un vacío imposible de llenar. Su partida cerró un capítulo dorado de la música británica, pero su voz, ruda y melancólica a la vez, se quedó para siempre en clásicos como "The Road to Hell" y "Looking for the Summer". Con su fallecimiento, el rock perdió a uno de sus caballeros más dignos y talentosos.