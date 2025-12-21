Confirmá que todos los huéspedes tengan sus vacunas y pipetas al día.

Cuando se acercan las vacaciones, muchos dueños de perros y gatos se enfrentan a una duda recurrente: ¿Dónde dejar a su mascota para viajar tranquilos? La buena noticia es que la oferta de guarderías, pensionados y hoteles especializados para animales creció bastante en Capital y el Gran Buenos Aires.

Hoy existen opciones para todos los gustos, desde espacios familiares hasta complejos VIP con piletas y atención personalizada. Sin embargo, antes de decidir, es fundamental conocer qué servicios ofrecen, los requisitos para ingresar y, sobre todo, cuál es el costo real para planificar sin sorpresas.

Qué tener en cuenta al momento de elegir dónde dejar a tu mascota en vacaciones

Para ayudarte, armamos una guía con los aspectos más importantes que tenés que tener en cuenta antes de contratar un hospedaje para tu perro o gato. Además, te mostramos algunas de las guarderías más elegidas y sus tarifas, para que compares y elijas la que mejor se adapte a vos y a tu mascota.

Primero, el espacio

Es clave que el lugar donde quede tu mascota no la mantenga enjaulada o en un espacio reducido. Al estar lejos de sus dueños, pueden aparecer estrés y ansiedad, y si están encerrados mucho tiempo, podrían desarrollar problemas de conducta a largo plazo. El veterinario Mariano Cantaluppi explicó que "en el caso de gatos o perros de razas pequeñas lo ideal es que el pensionado sea en una casa de familia donde se van a sentir más resguardados y rodeados de gente". En cambio, para razas grandes, recomendó que el lugar tenga jardín o sea amplio para que puedan moverse con libertad.

Segundo, los huéspedes

Antes de reservar, es indispensable verificar que todos los animales estén al día con sus vacunas, libres de enfermedades infectocontagiosas, pulgas y garrapatas. Cantaluppi destacó que para ingresar a un hospedaje, el perro o gato debe tener el plan de vacunas completo y la pipeta colocada contra esos parásitos.

Tercero, los cuidadores y la seguridad

Buscá que el personal esté capacitado, preferentemente con veterinarios y especialistas en comportamiento animal. La seguridad es fundamental: los espacios deben estar cercados, con medidas para evitar escapes o robos, como cámaras de seguridad, alambrados eléctricos, cerraduras y mallas. Además, el personal debe vigilar constantemente a los animales para garantizar su bienestar.

Las guarderías VIP combinan lujo y tranquilidad, pero no son muchas ni todas iguales. Por eso, es clave que el dueño visite y recorra el lugar antes de dejar a su mascota y que cuente con recomendaciones confiables.

Visitá el lugar para verificar el espacio y la seguridad que ofrecen.

Qué opciones hay y a qué costo

Entre las opciones destacadas, Spa Pet’s Land, en Cañuelas, funciona hace 30 años y tiene capacidad para 60 animales. Cuenta con un gran predio arbolado, piletas y juegos. Las dueñas, María y María Paz, son veterinarias y viven en el lugar. El costo es de $50.000 por día, con variaciones según el tamaño del animal, sin incluir alimentación ni traslados, que se cobran aparte. En fechas especiales, como el 24, 25, 31 y 1, las tarifas se duplican. Además, ofrecen descuentos por estadías largas y si son varios de la misma familia.

En la Ciudad, Espacio Gatos es un "hotel boutique felino de 5 estrellas" en Chacarita, creado por Margaret, veterinaria y amante de los gatos. Cada minino tiene un espacio personal y un área común para jugar. Ofrecen seguimiento diario con fotos y videos por WhatsApp para que los dueños estén tranquilos. El jardín cuenta con protección anti-escape y el interior tiene juguetes y circuitos para que los gatos se diviertan. El precio es de $25.000 por noche, con un mínimo de 4 días, y $24.000 por gato si son dos. También tienen suites privadas con balcón por $44.700 por noche.

Animal Hotel, en Ranelagh, es el primer hotel para mascotas habilitado del país, con instalaciones modernas y un sector VIP con dormis climatizados y sillones a medida. Ofrecen parque, piletas en verano, cámaras de seguridad y un área exclusiva para gatos. Las tarifas son de $50.000 por noche para perros y $40.000 para gatos, con opción VIP para estos últimos. También cuentan con traslados puerta a puerta y descuentos por estadías largas.

Elegí un sitio donde el personal esté capacitado y sea recomendable.

Por último, Pack Leader en Santos Lugares mantiene un ambiente familiar con cupos reducidos y personal capacitado. Tiene amplios espacios verdes y ambientes climatizados para que las mascotas se sientan cómodas todo el año. El valor por noche va de $60.000 a $70.000, con descuentos por cantidad de días, primera estadía y fidelidad.