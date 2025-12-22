Dólar cara chica: qué va a pasar con los billetes y hasta cuándo hay tiempo de cambiarlos

Cómo cambiar los billetes de dólar en los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclaró qué va a pasar con los dólares “cara chica” y con los billetes estadounidenses antiguos o deteriorados que aún conservan muchos ahorristas, una inquietud que se intensificó en los últimos meses ante versiones sobre posibles plazos límite para su canje.

A través de una nueva comunicación oficial, la autoridad monetaria introdujo un cambio relevante que impacta directamente en quienes buscan cambiarlos o depositarlos en el sistema financiero. La principal novedad es que el BCRA, mediante la Comunicación “A” 8352, eliminó la fecha tope que regía hasta fines de 2025, lo que habilita a las entidades financieras a seguir recibiendo este tipo de billetes sin un vencimiento definido.

Dólar cara chica: ¿hasta cuándo hay tiempo para cambiarlos?

Según informó el Banco Central, ya no existe un plazo máximo para presentar billetes de dólares “cara chica”, antiguos, manchados o con deterioros leves en los bancos. La Comunicación “A” 8352, publicada a comienzos de noviembre, dejó sin efecto la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 que había sido establecida en la normativa anterior.

De este modo, la recepción de estos billetes queda habilitada de manera indefinida, siempre que se cumplan las condiciones mínimas exigidas por la regulación vigente. La medida busca dar previsibilidad a los ahorristas y evitar situaciones de apuro o descuentos excesivos en el mercado informal.

Nuevo cambio del BCRA para los billetes de dólar

Qué explicó el BCRA sobre la recepción de billetes antiguos

El Banco Central prorrogó sin fecha de finalización el esquema que permite a los bancos recibir y canalizar dólares de diseño antiguo o en mal estado a través del sistema financiero local. El mecanismo habilita a las entidades a aceptar estos billetes y transferirlos al BCRA, que luego se encarga de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción y de importar billetes nuevos como reemplazo.

De esta manera, el Central actúa como intermediario y simplifica un proceso que antes implicaba mayores costos operativos y gestiones con bancos internacionales privados. El objetivo es normalizar la circulación de dólares dentro del sistema y reducir las distorsiones que afectan a los ahorristas.

El sistema implementado por el BCRA permite que los bancos argentinos recepcionen los billetes y los canalicen a través del propio organismo, sin necesidad de recurrir a entidades financieras del exterior. Además, este servicio es gratuito para los bancos que participan del programa, lo que incentiva a que más entidades se adhieran y amplíen las alternativas disponibles para los clientes. Cada banco puede definir los plazos y condiciones operativas, pero el marco general está establecido por el Banco Central, que coordina la logística internacional y la reposición de billetes nuevos.

Paso a paso: cómo cambiar dólares “cara chica” en los bancos

Para quienes deseen cambiar o depositar estos billetes, el procedimiento habitual es el siguiente. En primer lugar, se recomienda consultar con el banco si la entidad está adherida al programa. En caso de no estarlo, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales que sí participan.

Una vez confirmada la adhesión, los billetes deben entregarse en la sucursal, generalmente por ventanilla. Allí se realiza una revisión para comprobar la autenticidad de los dólares y verificar que cumplan con los criterios básicos de integridad. Tras el depósito, el cliente puede optar por dejar los dólares acreditados en su cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas, de acuerdo con los tiempos y condiciones que establezca cada banco.

Cómo cambiar los dólares viejos

Qué condiciones deben cumplir los billetes para ser aceptados

El BCRA estableció una serie de requisitos mínimos, alineados con los criterios de la Reserva Federal de Estados Unidos, para que los billetes sean aceptados. Cada unidad debe conservar más del 50% de su superficie y permitir identificar claramente la denominación y las medidas de seguridad.

Los billetes se cuentan por pieza y se verifica su autenticidad antes del depósito. Incluso los dólares gastados, rasgados, sucios o parcialmente desfigurados pueden incluirse en depósitos regulares, siempre que cumplan con los criterios establecidos. Además, deben presentarse enderezados, con bordes y esquinas alineados.