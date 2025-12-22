Voraz incendio en Once en medio de las compras de Navidad: 40 personas son atendidas

Un gran incendio se desató en pleno la zona comercial de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un local de ropa se haya prendido fuego. Al menos 40 personas fueron atendidas por el SAME, de las cuales 12 fueron derivadas al hospital.

Personal del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad combaten el incendio de un local de ropa, ubicado en el cruce de la calle Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle. El humo afectó a un hotel que ocupan los dos pisos superiores de ese edificio y según detallaron desde el gobierno porteño "el fuego tomó telas del negocio y del depósito en el entrepiso”.

El parte dado a conocer por la Policía de la Ciudad indica que se asistió a 40 pacientes, 29 en el lugar y 11 fueron trasladados a varios hospital porteños: dos al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Elizalde, uno al Fernández y cuatro al Rivadavia. Del total de los asistidos, siete son menores y 33 mayores, mientras que 11 son masculinos y 22 mujeres.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, describió el incendio como "de gran magnitud" y, en diálogo con TN, confirmó que no hubo ningún “trasladado crítico”. La mayoría de la personas que fueron atendidas o derivadas fue por inhalación de humo. Es que el humo tomó casi toda la manzana", relató.

De las 12 personas derivadas, ninguna presentó lesiones fatales, y la totalidad de los afectados evoluciona con pronóstico favorable. "Debimos trasladar a 12 personas a distintos centros asistenciales por inhalación de humo. No hay personas quemadas, ni víctimas fatales", marcó Crescenti. "De las 12 personas que fueron derivadas, siete son menores de edad", especificó.

Crescenti contó que en el lugar trabajaron los bomberos y se encontraban allí disponibles 30 móviles, aunque señaló que "algunos debimos derivarlos porque nos avisaron de otro incendio en Pueyrredón y Bartolomé Mitre".

El incendio se produjo en una época del año en la que miles de personas transitan esa zona de Once, unicada en el barrio de Balvanera, famosa por los locales textiles y objetos de valor más accesible que en los grandes centros comerciales.