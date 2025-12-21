La COB lanza un paro en rechazo a la quita del subsidio a los combustibles

La Central Obrera Boliviana (COB) junto a sindicatos de maestros y mineros anunciaron una huela por tiempo indefenido para este lunes, en respuesta a la decisión del gobierno de Rodrigo Paz de levantar la subvención a los combustibles. "Se acabó la intención de dialogar. Si el Gobierno nos quería ver en las calles y carreteras, ahí nos tendrá”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, minero de Huanuni, al conocerse la medida oficial.

Paz anunció la decisión el jueves pasado y argumentó que las subvenciones causan pérdidas al Estado por 3.500 millones de dólares al año. Este fue uno de los temas más debatidos en la campaña electoral pero la postura de Paz siempre fue hacerlo de manera gradual, no de forma intempestiva como sí proponía el otro candidato Jorge "Tuto" Quiroga. Argollo dijo que la única condición para sentarse a negociar con el Gobierno es que elimine el decreto 5503, que quita los subsidios a los combustibles.

Sin embargo, el Gobierno logró ayer algunos puntos de acuerdo con la Cámara de Transporte y el transporte pesado de Santa Cruz (este), la mayor región y motor económico de Bolivia. "Para nosotros ha sido un golpe duro, pero tenemos que acomodarnos (...) creemos que los otros transportistas tienen que acomodarse, no podemos vivir a costa del Estado", mencionó el dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, de una posición más dialoguista que la COB.

La primera gran huelga de Paz

El viernes, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia convocó para el lunes a la huelga "general e indefinida" hasta conseguir que el Gobierno anule el decreto 5503. A esta medida se sumó la Central Obrera Boliviana, el mayor ente sindical de Bolivia, algunos sindicatos de maestros y mineros, además del sector de productores de hojas de coca del Trópico de Cochabamba (centro), afín al expresidente Evo Morales.

Paz afirmó que el decreto "no se va a cambiar" y lo consideró como "un punto de partida" para mejorar el futuro del país, además mencionó que el Gobierno está abierto a dialogar.

Cómo impacta el decreto 5503

El decreto 5503 estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone aumentos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años. Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el aumento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.