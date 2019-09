Macri le daría un bono de $ 5.000 a 100 mil personas en provincias gobernadas por Cambiemos

En medio de la crisis económica y negociaciones con sindicatos y empresas, el Gobierno les daría un bono de $ 5.000 a cuatro provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza. Aún no hay confirmaciones sobre el origen desde donde Cambiemos sacaría el monto necesario.

Según reportó el periodista Mariano Martin en C5N, el Gobierno erogaría $ 500 millones para abarcar la cifra de $ 5.000 para 100.000 personas, por única vez. La medida incluiría a quienes no tengan ningún otro ingreso, es decir, excluye a quienes accedan aun programa social, pensiones contributivas, o jubilados.

La cifra sería distribuida en los municipios de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, todos territorios donde gobierna Cambiemos. No está claro desde donde se podría emitir el desembolso y no hay confirmaciones oficiales. Desde el Ministerio de Producción señalaron que no hay demasiado recursos disponibles y que podría haber una reasignación presupuestaria, según el periodista.

En las últimas horas, el Gobierno había dilatado las negociaciones con sectores empresariales y sindicales para definir un bono para trabajadores del ámbito privado. La crisis económica que ahoga a las pymes es el principal factor que impide la instrumentación de la medida.