Luana Volnovich cruzó al falso sobreprecio en el PAMI: "Un vivo aprovechó para dar una noticia falsa"

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, negó que el presidente haya hablado con ella por la compra de alcohol en gel y remarcó que la operación en su contra es "un recurso burdo para hacer daño": "Alberto no me llamó por el alcohol en gel, me llamó por la receta electrónica, por la apertura de nuevos hospitales".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), Volnovich remarcó: "Un vivo aprovechó para dar una noticia falsa de absoluta falsedad: dijeron que compramos alcohol en gel con sobreprecios".

Además, aclaró: "Los hospitales tienen unos dispenser para los médicos, que los compró la gestión anterior, yo les cambio el cartucho y es incomparable con el alcohol en gel que compramos en casa. Esa denuncia es un recurso burdo para hacer daño".

"Los respiradores salían 10 mil dólares y ahora salen 40 mil dólares"

Asimismo, la funcionaria aseguró: "Los respiradores salían 10 mil dólares y ahora salen 40 mil dólares. Todo es más caro. Tenemos una sindicatura que controla nuestras compras y las compras están publicadas. Si hay alguien que lo cobre mas barato que se presente".