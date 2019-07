Insólito: Patricia Bullrich reveló que le mandó mensajes a Juan Acosta tras el intento de soborno a policías

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contó en una entrevista al periodista Luis Novaresio en radio La Red que le envió un mensaje al cómico Juan Acosta para conversar sobre el incidente de la coima a la Policía Bonaerense, mientras manejaba con el celular, las luces apagadas y sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Sobre el episodio, el actor confesó públicamente que les entregó plata a los efectivos de seguridad por no querer labrarle una multa a raíz de la infracción de tránsito.

"Le mandé un mensaje porque él estaba reclamando que quería hablar conmigo", aclaró la funcionaria sobre el marco de su conversación con el humorista. En su relato, la ministra le subrayó a Acosta que la jurisdicción para intervenir en el tema le corresponde a su par de la cartera de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien había decidido separar a los uniformados por su inconducta.

"Ayer le mandé un mensaje a Acosta diciéndole que le iba a transmitir a Ritondo su mensaje. Él dijo que no quería que los policías sean echados, pero le dije que no tenía a cargo a la Policía de la Provincia", contó en diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red.

Durante el reportaje, la ministra Bullrich reprodujo la conversación que mantuvo por teléfono con el humorista: "Le mandé un mensaje porque él estaba reclamando hablando conmigo, y le dije esto de por qué darle plata a los policías".

"Él dijo: — 'No, no les di plata. La tiré en el piso, ellos no la agarraron, no la querían'.

—Bueno, pero ¿por qué hiciste esto?

— No sé, estaba nervioso, estaba saliendo en una radio.

"En un sentido el no quería culpabilizar a los policías de lo que había sucedido, pero bueno, esto es lo que dice él y habrá que analizar y ver qué hizo la Provincia con este tema", recordó la ministra Bullrich acerca de la charla que mantuvo con el capocómico que adhiere a Juntos por el Cambio. "Es importante saber qué pasó, más allá de lo que pueda comentar él cómicamente en una radio. Se debería analizar más seriamente la situación", agregó.

Según trascendió, los agentes de Policía que pararon días atrás en la ruta al actor Juan Acosta fueron desafectados de la fuerza y les abrieron un sumario interno por no aplicar la reglamentación vial.

La confusa situación con el humorista se produjo en la tarde del lunes, cuando Acosta volvía de Mar del Plata manejando su coche y fue parado por la policía de tránsito en el preciso momento en el que le estaba dando una entrevista al programa Todo no se puede, que se emite por FM 103.5 Radio Cielo.

“Pará que tengo a la poli“, se le escucha decir al humorista. En ese momento, los conductores del ciclo, Matías Sáez y Albino Aguirre, comenzaron a escuchar en vivo y en directo cuando una efectiva le decía a Acosta que tenía “las luces apagadas”. “Me dijeron: ‘Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar‘. Entonces les di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta”, contó Acosta sobre lo ocurrido en el marco del reportaje radial.

Tras el escándalo, Juan Acosta se justificó en diálogo con Teleshow: “Si lo que quieren saber es si me coimeó alguien, la respuesta es: ‘No‘. Eran tres policías cagados de frío en la ruta y yo hago lo que quiero con mi plata. Ellos no querían recibirme nada”. A raíz del incidente, Viviam Perrone, una de las referentes de la Asociación Madres del Dolor, cuestionó con dureza la actitud adoptada por Juan Acosta ante las normas de seguridad vial: “No le hicieron la multa por ser él. No está bien porque después matan a nuestros hijos y se convierten en asesinos. Así que no me parece gracioso”.