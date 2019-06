Indignante respuesta de un funcionario de Cambiemos: "¿No tenés obras social? ¿O te gastás la guita en choripanes?

El secretario de Salud de Mar del Plata, Gustavo Blanco, contestó la queja de un vecino con una larga lista de burlas y adjetivos descalificativos contra su persona que generaron el repudio en la ciudad debido a que no es la primera vez que el funcionario de Cambiemos sorprende con sus improperios.

La discusión se originó en Twitter en las últimas horas del domingo, cuando el funcionario del intendente de "La Feliz" Carlos Arroyo subió unas imágenes con la inauguración de una obra pública de su gestión. "Estamos muy satisfechos por entregar a la gente un Centro de Salud Nº 1 recuperado y ampliado", publicó en su cuenta de la red social.

Pero la inauguración quedó empañada por el cruce del secretario con el dibujante Jorge Tesán, un vecino del municipio. "Tardaron más que para hacer el CEMA y arruinaron un edificio histórico. Ahora falta reabrir la Sala 2, retomar personal en la Sala Serena. Durante 3 años y medio, la ciudad no tuvo salud", le cuestionó, sin agravios, el marplantense desde su usuario de Twitter.

A partir de ese momento, el médico replicó con una catarata de mensajes insultantes. "Afeitate Tesán, das pena", sostuvo Blanco. Paradójicamente, el funcionario del área de Salud continuó con burlas discriminatorias, basadas en su peso. "No creo Tesán, tenés que bajar de peso también. Debés tener mal tus análisis", afirmó. El vecino replicó: "¿Cómo saberlo? Si varios de los valores que pidió el doctor de la salita del Faro no se pudieron hacer porque no había reactivos. Un poco alto el colesterol malo nomás".

"¿No tenés obras social? O te gastás la guita en choripanes", disparó el funcionario, y redobló la apuesta: "Te dejo tesan podes venir al cema que te atiendo, en todo sentido".

