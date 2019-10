Hot sale PRO: el macrismo venderá 12 terrenos públicos en dos semanas

En tan sólo dos semanas, se venderán doce lotes por US$ 145,175,000 de la Ciudad de Buenos Aires mediante subastas que comenzarán este jueves, hasta el próximo 17 de octubre, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El hot sale PRO pisará el acelerador este jueves 3 de octubre con remates interrumpidos solo por el fin de semana. Son 29.412 m2 que serán subastados en tan solo ocho días hábiles por un total, de base, de US$ 145,175,000.

MÁS INFO Alerta en la política por la avanzada de un meganegociado macrista

Se trata de un lote ubicado en Avenida de los Italianos 365, Puerto Madero, de 5.233 m2 por una base de US$ 28 millones. Se encuentra a pocos metros de la reserva ecológica y del “Puente de la Mujer”. También hay otro en zona Congreso, sobre Rivadavia y justo frente a la histórica plaza, de 1.747 m2 por US$ 5.700.000 como mínimo.

En el listado de terrenos en venta está uno en Palermo, sobre Santa Fe, con 2.103 m2 y un valor mínimo de US$ 5.782.000. Este terreno es lindero al Subterráneo y a la Estación de Tren Palermo, lo que lo convierte en un gran centro comercial. Otro de 3.471 m2 en Las Cañitas con un precio base de US$ 14 millones, con una gran movida nocturna, y uno más en la zona de Nuñez, con 1.510 m2 y un valor de US$ 2.400.000.

También se rematarán cuatro lotes de Colegiales: el de 1.789 m2 se subastará por casi cinco millones de dólares; otro de 2.973 m2 cotizará más de nueve millones de dólares de base; el tercero, de 1.358 m2 se venderá por US$ 4.500.000 y el ultimo, de 954 m2 se pondrá a la venta por US$ 2.975.000.

Los tres últimos son en Villa Urquiza, Retiro y Palermo. En el primer barrio se pondrá a la venta un lote de 2.774 m2 por US$ 11.624.000; en el segundo se subastará un terreno de 5.423 m2 por una base de 56 millones de dólares. En el ultimo, habrá uno de tan solo 116 m2 por US$ 254.000.

Las subastas públicas son realizadas por la AABE que tiene la misión de vender bienes inmuebles del Estado Nacional a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa. En base a su espíritu, ganará quien proponga la oferta económica más ventajosa.