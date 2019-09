Gabriel Solano estuvo en la represión de la Policía en la 9 de Julio: "Golpearon a trabajadores y mujeres"

El legislador del Frente de Izquierda y candidato a jefe de Gobierno porteño, Gabriel Solano, acompañó a los trabajadores que movilizaron al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y presenció la brutal represión de la Policía de la Ciudad contra los manifestantes: "Es un operativo represivo de gran magnitud".

Solano le dijo a El Destape que las organizaciones sociales movilizaron para ser recibidos por la ministra Carolina Stanley, ante una situación de fuerte crisis social y económica, pero se toparon con la represión policial armada con "camiones hidrantes, motos, un operativo represivo de gran magnitud".

El candidato detalló que tiene el conocimiento de, al menos, dos personas demoradas: "Me presenté como legislador y me confirmaron que había detenidos, pero no me confirmaron el número, si están en móvil policial o comisaría", además "hay personas que sufrieron gases lacrimógenos, balazos de goma porque la policía avanzó y chocó físicamente y golpearon a muchos trabajadores y mujeres".

Después de los violentos minutos represivos, manifestantes y policías llegaron a una especie de acuerdo y los efectivos "se corrieron" para que la movilización pueda llegar a Desarrollo Social pero aún se desconoce si les permitirán hacer el acampe anunciado.

"El reclamo es que Stanley reciba a una delegación de las organizaciones presentes", remarcó y recordó los tres puntos clave exigidos por los manifestantes: aumento de planes sociales, reapertura de esos planes porque creció la desocupación

asistencia alimentaria.

Finalmente, el legislador porteño le dijo a este medio que "lo que quiere todo el mundo no es quedarse a acampar sino que la Ministra los reciba", aunque dijo desconocer si está presente en el histórico edificio emplazado en la avenida 9 de Julio.