Volvió al mismo restaurante en Buenos Aires cuatro años después y el precio lo dejó atónito: el relato de un brasilero que se volvió viral.

La crisis económica no es una novedad para los argentinos que viven en esta realidad día a día, pero para los turistas no deja de ser un hecho comentable y alarmante. Esto quedó claro en un posteo que se viralizó en los últimos días, donde un turista brasilero mostró el ticket de un almuerzo en Buenos Aires y el precio lo dejó atónito: era el mismo menú que había pedido hace cuatro años atrás en el mismo restaurante, pero el precio había aumentado significativamente.

El usuario de X, Rafael Zattar, compartió su conmoción con sus seguidores luego de almorzar en el mismo restaurante porteño que hace cuatro años, pero con una variabilidad en el precio que lo sorprendió. "Ayer publiqué que almorcé en Buenos Aires y la cuenta salió R$ 430, un almuerzo muy similar a uno que tuve en 2022, que en ese momento costó R$ 59", empezó por contar.

En este marco, continuó: "Mucha gente comentó que no era comparable, que no era el mismo restaurante, que el pedido debió ser diferente, etc". Entonces, agregó: "Así que hoy decidí aclarar la duda: Fui a Santos Manjares, en el centro, el mismo restaurante donde almorcé en 2022, y pedí las mismas cosas (sólo agregué un ñoqui extra para el Zattarzinho)". El almuerzo en cuestión consistía en una provoleta, un bife de chorizo con papas rústicas y puré de calabaza, ñoquis con salsa fileto y agua sin gas.

Cuánto gastó el brasilero en el mismo almuerzo, cuatro años después

"El resultado 2022: R$ 59, 2026: R$ 350 No se trata de restaurantes. Se trata del dinero", reflexionó. De este modo, en un plazo de 4 años, el precio varió en un 493,2% en un platillo básico de almuerzo.