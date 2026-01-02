El misterioso parque cerrado bajo llave que abre solo una vez al año: dónde queda

El misterioso parque que solo puede visitarse una vez al año.

En el corazón de Manhattan, rodeado por edificios residenciales, hoteles históricos y calles arboladas, se esconde uno de los espacios verdes más singulares de Nueva York: Gramercy Park. A diferencia de la mayoría de los parques de la ciudad, este no es de acceso público. Cerrado por una reja de hierro forjado y protegido por un sistema de llaves privadas, el parque se ha convertido en un símbolo de exclusividad, historia urbana y vida comunitaria en pleno tejido metropolitano.

Gramercy Park ocupa aproximadamente una hectárea y se extiende entre las calles 20 y 21 Este, y las avenidas Lexington y Third. Fue concebido en la década de 1830 por Samuel B. Ruggles, un promotor inmobiliario que imaginó el área como un barrio residencial elegante, organizado en torno a un espacio verde central. Su idea era simple y audaz para la época: ofrecer a los residentes un parque privado que elevara el valor de las propiedades y garantizara tranquilidad en una ciudad que crecía de manera acelerada.

Desde su apertura en 1831, el parque ha mantenido su carácter cerrado. Solo pueden ingresar los propietarios y vecinos autorizados que poseen una de las codiciadas llaves, cuyo número es limitado y estrictamente controlado. Con el paso del tiempo, este rasgo lo convirtió en una rareza dentro de una ciudad famosa por parques abiertos y democráticos como Central Park o Bryant Park. La exclusividad de Gramercy Park no es solo simbólica: las llaves tienen un alto valor económico y representan un privilegio asociado a vivir en el entorno inmediato.

En términos paisajísticos, Gramercy Park ofrece un contraste marcado con el ritmo frenético de Manhattan. Caminos curvos, césped cuidadosamente mantenido, bancos de madera y una variada arboleda crean un clima de quietud poco habitual en la isla. En el centro del parque se erige una estatua de Edwin Booth, reconocido actor teatral del siglo XIX y hermano de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln. La presencia de esta escultura refuerza el vínculo del lugar con la historia cultural de la ciudad.

En la actualidad, mantiene una administración privada que se encarga de su conservación, normas de uso y eventos puntuales, como la tradicional apertura al público una vez al año, generalmente en primavera o en Nochebuena.