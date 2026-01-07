Cómo compartir el historial del chat grupal de WhatsApp con nuevos miembros

WhatsApp incorpora una herramienta pensada para dar contexto a los nuevos miembros.

WhatsApp se prepara para sumar una función muy esperada en los chats grupales: la posibilidad de compartir el historial de mensajes con los nuevos integrantes. El objetivo es claro: evitar que quienes se suman a un grupo queden desorientados y no entiendan de qué viene la conversación. La novedad ya aparece en versiones beta de la app y todo indica que será parte de una próxima actualización oficial.

Según los primeros reportes, esta mejora permitirá que los administradores compartan mensajes recientes del grupo, manteniendo la privacidad y el cifrado de extremo a extremo, una de las claves de WhatsApp. Aunque todavía no hay fecha confirmada para su lanzamiento global, Meta ya la está probando con usuarios de Android.

Cómo funcionará la nueva opción para compartir el historial en WhatsApp

La información surge de WABetaInfo, un sitio especializado en adelantos del mensajero.

Hasta ahora, cuando alguien se sumaba a un grupo, dependía de que otro participante resumiera lo hablado. Con esta función, ese proceso se automatiza y se vuelve más claro.

Entre las principales características se destacan:

Permite compartir hasta 100 mensajes recientes del chat grupal.

Toma como referencia la actividad de los últimos 14 días .

Los administradores pueden elegir cuántos mensajes enviar.

Los mensajes compartidos aparecen resaltados con un color distinto , para diferenciarlos del resto.

Todos los integrantes reciben una notificación cuando se comparte el historial con un nuevo miembro.

Se mantiene el cifrado de extremo a extremo , por lo que solo los miembros del grupo pueden ver el contenido.

La función está desactivada por defecto y debe habilitarse manualmente desde la configuración del grupo.

La novedad ya aparece en versiones beta de la app y todo indica que será parte de una próxima actualización oficial.

¿Cuándo llega esta novedad a todos los usuarios?

Por el momento, la función solo está disponible en la beta de WhatsApp para Android. Como suele ocurrir, Meta analizará el uso y el feedback antes de lanzarla de forma general. Si las pruebas avanzan sin inconvenientes, es probable que el cambio llegue en una actualización durante los próximos meses.

Con esta mejora, WhatsApp apunta a hacer los chats grupales más ordenados y comprensibles, especialmente en grupos grandes donde el volumen de mensajes suele ser difícil de seguir.