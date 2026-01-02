Así es la nueva función de WhatsApp para liberar espacio en tu celular

Con el uso constante de mensajes, fotos, videos, audios y documentos, es común que el espacio de almacenamiento de tu celular se llene rápidamente, especialmente en conversaciones de WhatsApp. Para ayudar a gestionar esto de manera más eficiente, la app de mensajería lanzó una nueva función para liberar espacio en el teléfono.

Esta herramienta analiza los archivos dentro de la aplicación, permite identificar los que ocupan más almacenamiento y propone eliminarlos sin afectar tus mensajes de texto ni la información relevante que querés conservar. La novedad simplifica una tarea que antes requería revisar manualmente galerías y carpetas de archivos, y ahora se integra directamente a WhatsApp para tomar decisiones informadas sin perder datos importantes.

Qué hace la nueva herramienta de limpieza en WhatsApp

La nueva función está diseñada para ayudarte a gestionar el almacenamiento de WhatsApp de forma segura y ordenada. Para lograrlo, ofrece:

Resumen claro del uso del espacio : muestra cuánto ocupan fotos, videos, audios y documentos en tu teléfono.

Identificación de archivos grandes o repetidos : señala específicamente los elementos que más espacio consumen, especialmente aquellos que no tienen valor informativo.

Opciones de selección masiva : permite seleccionar múltiples archivos para eliminar de un solo gesto.

Prevención de borrado accidental: deja claro qué se está eliminando y permite conservar los chats o medios que sí quieras guardar.

A diferencia de borrar conversaciones completas —lo que podía implicar perder mensajes valiosos— esta función te da control granular sobre qué borrar y qué mantener.

Dónde encontrar la herramienta

La nueva función está integrada dentro de la configuración de almacenamiento de WhatsApp. Para acceder:

Abrí WhatsApp en tu celular. Tocá el ícono de Configuración o Ajustes. Entrá en Almacenamiento y datos. Elegí Administrar almacenamiento (o nombre similar, según tu versión de la app). Allí verás el desglose de archivos y podrás seleccionar los que querés eliminar.

Este camino es sencillo y permite una administración rápida sin salir de la propia app.

Qué tipo de archivos podés eliminar

La herramienta te indica diferentes categorías de archivos que podés revisar y borrar:

Archivos multimedia pesados : fotos y videos que ocupan mucho espacio.

Elementos reenviados varias veces : archivos repetidos que quizás no necesites.

Audios largos o innecesarios : notas de voz que ya no usás.

Documentos grandes: archivos PDF o documentos compartidos que ya no consultás.

La interfaz te muestra el tamaño exacto de cada archivo o grupo de archivos, lo que facilita decidir qué eliminar primero.

Consejos para liberar espacio eficazmente

Revisá primero los archivos grandes : suelen ser los que más rápido liberan espacio.

Hacé copias de seguridad antes de borrar : si hay recuerdos que querés conservar, respaldalos en la nube o en tu computadora.

Actualizá WhatsApp : algunas funciones de administración de almacenamiento mejoran con las versiones más recientes de la app.

Usá almacenamiento externo o nube: si tenés muchas fotos y videos, considerar moverlos a servicios como Google Photos o un disco externo puede ayudarte a liberar espacio sin perder nada.

La nueva función de WhatsApp para liberar espacio en tu celular simplifica una tarea antes engorrosa. Identificar archivos grandes, repetidos o innecesarios directamente desde la app permite que tu dispositivo tenga más espacio disponible sin poner en riesgo tus recuerdos o datos importantes. Es una herramienta especialmente útil al acercarse a fechas con mucha actividad de mensajes, como las fiestas o viajes, cuando los chats tienden a crecer y llenar rápidamente el almacenamiento.