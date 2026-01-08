Guerra en Intrusos: despiden a importante panelista después de pelearse con Rodrigo Lussich

Despiden a panelista en Intrusos.

La interna en Intrusos volvió a quedar expuesta y esta vez terminó con una salida que sacudió al histórico programa de espectáculos de América TV. En medio de versiones cruzadas y fuertes rumores, Andrea Taboada fue desvinculada del ciclo, y aunque al aire se habló de una decisión contractual, puertas adentro el clima venía tenso desde hacía meses.

Este miércoles, Adrián Pallares rompió el silencio en plena emisión y se refirió por primera vez a la salida de su compañera. Con un tono medido y sin entrar en polémicas, el conductor confirmó la noticia y la despidió con palabras breves. “Andrea Taboada no va a formar más parte de Intrusos. Pasamos un año muy bueno con ella, es una gran profesional”, expresó. Luego aclaró que la periodista “arregló su situación contractual con América y ya no va a estar con nosotros”, y cerró: “Le mandamos un beso enorme a Andrea y gracias por el tiempo compartido”.

¿Por qué Andrea Taboada no sigue más en Intrusos?

Las explicaciones más contundentes llegaron desde el streaming. Laura Ubfal dio la primicia en La Linterna (Bondi Live) y luego Ángel de Brito amplió la información en Ángel responde. “La desvincularon en estas horas, ya no vuelve más. Intrusos quería hacer el cambio de panel en marzo, pero adelantaron todo bruscamente”, aseguró el conductor de LAM. Según explicó, aprovecharon que Taboada se tomó unos días y cerraron su salida: “Acordaron la parte económica y le dijeron que era por cambios”.

Andrea Taboada se va de Intrusos.

Ángel fue más allá y puso el foco en el vínculo con los conductores. “No había química, se notaba al aire. Hubo varios momentos tensos”, afirmó. En la misma línea, Laura Ubfal sostuvo que la decisión fue del canal, pero que la conducción no la quería: “Hasta último momento no había arreglado su contrato. Se tomó unos días y empalmó con el cierre”.

La pelea entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada

El trasfondo del conflicto remite a mayo de 2025, cuando Taboada y Lussich protagonizaron un fuerte cruce al aire. El conductor había planteado una supuesta grieta ideológica entre Guillermo Francella, por protagonizar El Encargado, y Ricardo Darín, en referencia a El Eternauta. Andrea no coincidió, lo marcó en vivo y dejó en claro que para ella no ameritaba ni siquiera el debate. El momento fue tenso y, aunque Lussich pidió disculpas en ese entonces, la relación quedó resentida.

En diciembre, la periodista volvió a subir ese cruce a sus redes sociales, reavivando una pelea que parecía cerrada. Para muchos, ese gesto terminó de sellar su destino dentro del programa. Así, Intrusos arranca el año envuelto en una nueva guerra interna, con una panelista histórica afuera y una conducción que vuelve a quedar bajo la lupa.