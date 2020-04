Fernando Niembro explotó al aire y el dueño de Radio Rivadavia le contestó

El comentarista de radio y ex candidato de diputado de Cambiemos Fernando Niembro se molestó el aire porque le ofrecieron ser columnista de Eduardo Feinmann y cambios de horario en Radio Rivadavia. El relator afirmó que está molesto con las autoridades de la emisora y agradeció a los oyentes de la radio por haberlos acompañado.

"Les dije que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen. Por allí no aportarían quienes conducen las fuerzas de otros, allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después, el deporte no interesa al mediodía cuando es el programa que más rinde. Me voy agradeciéndoles a todos", afirmó Niembro.

El comentarista contó cómo le comunicaron que salía de la radio: "Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables. Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir. Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann. Es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir".

Niembro explicó que tiene contrato hasta fin de año y manifestó que la audiencia de su programa es la más alta de la radio. "Voy a seguir viniendo a la radio a hacer el programa hasta que me digan que no puedo entrar más", sostuvo.

El comentarista hasta lanzó algunas teorías acerca de su salida y la vinculó a algunas opiniones que dio al aire. "Contar que lo que hicieron es un autogolpe, llevando el dinero de Superliga a AFA porque la AFA está fundida", sostuvo.

En diálogo con La Nación, el dueño de Rivadavia, Marcelo Figoli, afirmó que Niembro dio una teoría falsa, que le ofrecieron ser director deportivo de la emisora y que su salida responde al parate del deporte y no a cuestiones políticas.

"Le ofrecí ser el Director Deportivo y mantener la tira vespertina, de las 19 horas. Como Director Deportivo de la radio podía salir en el programa que quisiera: con Nelson Castro, con Eduardo Feinmann, con el Negro González Oro. ¡Sería el Director Deportivo! Bueno, se ofendió, lo tomó a mal. Y mezcló la decisión con la política. Desnaturalizó la situación", afirmó Fígoli.