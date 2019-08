Espionaje ilegal: el lapidario comentario de Romina Manguel sobre el procesamiento de Daniel Santoro

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro y su colega Romina Manguel opinó al respecto, tras verse afectada por información filtrada al falso abogado por parte de su excompañero en Animales Sueltos.

"Procesaron a Santoro en Dolores. Ahora hay que prestar mucha atención a movimientos en la causa que tiene Bonadío en Py", escribió la periodista en su cuenta de Twitter, tras conocerse el fallo del juez Ramos Padilla.

Ante la pregunta de un troll macrista de si estaba contenta con el fallo y la tildara de "operadora k", la periodista le contestó: "No. Me parece muy triste todo. Eso respecto de mi estado.emocional. lo otro ni respondo".

"Por favor no me.pregunten si estoy contenta. No. Acá no hay revanchismo. Es un día feo especialmente para el periodismo. Hora de parar la pelota. Elegir perder una primicia antes que comerse un sapo. Y revisar la relación con las fuentes", explicó Manguel.

Y concluyó: "Es imposible gente. Hoy no. La justicia se expidió. El fallo es claro. Sólo creo que debemos dar un paso.más allá y pensar cómo se llegó a esto. ¿La voracidad por la.primicia? Sería como el dolo eventual: ¿no lo buscó pero aún conociendo las consecuencias lo hizo igual?".

