Entre Ríos: Cuáles son las nuevas actividades habilitadas en medio de la cuarentena

Las obras privadas de construcción y las profesiones liberales –entre ellas contadores, abogados, arquitectos, ingenieros y agrimensores- son las nuevas actividades que quedarán exceptuadas en las próximas horas en Entre Ríos. Se trata de dos de los rubros de la economía que el gobierno provincial había solicitado habilitar días atrás, pero no habían tenido luz verde desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, supo El Destape gracias a fuentes cercanas al gobernador Gustavo Bordet.

“Quiero apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los que van a comenzar a realizar las actividades, que son los principales responsables de tener las normas de cuidados necesarias. Primero cumpliendo estrictamente con lo que los protocolos establecen, segundo que se mantengan las normas de autocuidado, evitando tener contactos innecesarios, que se guarde el distanciamiento, la autohigiene personal. Esto resulta clave para que podamos trabajar y desarrollar las actividades” expresó este medodía el gobernador Gustavo Bordet, a través de una conferencia de prensa virtual.

El mandatario expresó además: "Dependiendo de la situación epidemiológica que presente la provincia, seguiremos tomando más medidas. Si la situación de la pandemia nos permite y se mantiene el número de casos, paulatina y progresivamente, y con mucha responsabilidad, iremos habilitando nuevas actividades”. Asimismo advirtió: “También quiero ser totalmente claro y preciso; si la situación epidemiológica retrocede automáticamente estas habilitaciones quedarán sin efecto”.

Los otros ítems enviados desde la Casa Gris, que no trascendieron oficialmente, sí fueron dados de alta. En los últimos días el comercio ha reahabilitado sus ventas a través de la modalidad online, los talleres y gomerías han reabierto sus puertas –con una demanda menor a la habitual asimismo- y el movimiento en las calles entrerrianas se ha intensificado. Desde la gestión provincial y los gobiernos municipales han activado herramientas destinadas a fortalecer el comercio virtual, especialmente con los emprendedores y pequeños y medianos comerciantes.

“Nosotros acompañamos esta medida solicitada por el gobernador Gustavo Bordet y estamos a la expectativa de la comunicación oficial” indicó a El Destape, Walter Doronzoro, secretario General de la Seccional Entre Ríos de la Unión de Obreros y Empleados de la Construcción de la República Argentina –Uocra-. El dirigente mantuvo en los últimos días contacto con los intendentes de las principales ciudades de la provincia, a fin de solicitarles eleven el pedido de reactivación de obras privadas: “Nos reunimos con el intendente Adán Bahl en Paraná y charlamos por teléfono con Martín Oliva de Concepción del Uruguay y Alfredo Francolini de Concordia, entre otros”.

Desde Uocra calculan que unos 3 mil trabajadores se desempeñan en la construcción privada. Alrededor de 500 lo hacen sólo en Paraná, donde hay 20 obras identificadas que no se mueven hace más de un mes. “Nosotros a diferencia de otros rubros, si no trabajamos, no comemos” indicó Doronzoro. El total representa un 55% de la nómina absoluta del gremio, mientras que el otro 45% se desempeña en obras públicas.

“Asimismo somos respetuosos de las decisiones nacionales y provinciales. Vamos a acatar todas las medidas e inspeccionaremos una a una las obras, para que se cumplan con los protocolos sanitarios vigentes. Apelamos, como todos, a la responsabilidad” resaltó para finalizar Doronzoro. Las obras no podrán superar los 10 trabajadores.

Los colegios profesionales también expresaron su beneplácito por las novedades. En las últimas horas, justamente, habían enviado una nota al gobernador, solicitándole la apertura de sus actividades. En la misiva, indicaron que su pedido respondía a dos inquietudes: “En primer lugar nuestros matriculados son profesionales que tienen familia, oficinas abiertas con personal, tributos para pagar y estructuras con gastos fijos, obligaciones todas que no admiten dilación en su cumplimiento. Y la sociedad clama con insistencia por nuestros servicios que en estos momentos, salvo excepciones y en modo mínimo, no podemos brindar ni presencial ni en forma remota”.

Finalmente, en las próximas horas, comenzarán a ejercer nuevamente sus labores.

Bien parados de cara a lo que se viene

La nueva fase de la cuarentena administrada que ha decretado el gobierno provincial encuentra a Entre Ríos bien parada. Un estudio realizado por la encuestadora Abeceb ubica a la provincia como la mejor posicionada de cara a la nueva etapa que se abrirá con los anuncios oficiales de este fin de semana. El ranking se elaboró en función de varios parámetros, que fueron puestos en tela de juicio en los 24 distritos: circulación viral; cantidad de días y de ciudades sin contagios; la estrategia sanitaria, social y económica; el desarrollo productivo y el impacto en la recaudación del aislamiento, entre otros.

El último parte enviado por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud registra 23 casos, de los cuales 13 ya fueron dados de alta. Hay además 2 en estudio y 459 descartados. Sin fallecidos, sólo un paciente se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva. El virus ha tenido impacto en 10 de los 17 departamentos de la provincia, pero sin embargo casi el 50% de los positivos se dividen entre Paraná (5) y Gualeguaychú (4). Los demás son de Colón (3); Diamante (2); Gualeguay (2); Islas (2); Concordia (2), Villaguay (1); Gualeguay (1) y La Paz (1).

En el estudio, a Entre Ríos le siguieron Jujuy –centro de críticas por medidas polémicas de Gerardo Morales como las fajas en las puertas de infectados, aunque luego retrocedió-; Formosa y Catamarca –sin casos por el momento- y La Pampa, que registra 5 infectados.