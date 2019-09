Elecciones 2019: La emoción de Sergio Massa y las lágrimas de Malena Galmarini al hablar de la crisis y recordar la conformación del Frente de Todos

El candidato a diputado por el Frente de Todos Sergio Massa y la candidata a concejala de Tigre Malena Galmarini explicaron por qué decidieron recomponer su relación con el kirchnerismo para formar un frente opositor a Mauricio Macri y se emocionaron al hablar de cómo golpea la crisis a los argentinos.

Invitados a Sobredosis de TV, que se emite por C5N, la pareja se mostró esperanzada con un futuro gobierno de Todos y habló de la reconstrucción de un diálogo con Cristina Kirchner. Ambos se mostraron emocionados y aunque Massa consiguió contener las lágrimas, Malena no lo logró y se quebró en cámara al hablar de las dificultades que tienen los argentinos para subsistir.

Tras un informe del programa, el candidato a diputado señaló que en la previa de las PASO se dio un efecto "ola" que llevó a Todos a ganar por una amplia ventaja y resaltó que "tiene que ver con la esperanza, con la idea de 'sáquennos de este pantano, de este caos, pongan de pie este país".

Asimismo, reconoció que "hubo un premio a que cedió Cristina, a que nosotros cedimos e integramos una coalición opositora", al tiempo que señaló que su charla con ella fue "muy buena" y resaltó que Alberto Fernánez "va a ser un gran presidente, porque es un tipo con mucho sentido común", "El trabajó mucho para la construcción de esta unidad, va a ser el presidente que cierre la grieta", resaltó.

Por su parte, Galmarini rememoró: "Yo estaba caminando mucho Tigre y la provincia de Buenos Aires y veía el dolor contenido de la gente cuando iba a los comedores y veía lo mal que está hoy todavía mucha gente"

Ya sin poder aguantar la emoción en el final de esa frase, Malena indicó que eso hacía que bajara sus "propias resistencias". "Estuve muy enojada con el kirchnerismo, nos pasaron muchas cosas y me constaba mucho, pero mientras más caminaba más me daba cuenta que a mí me podía costar un montón, pero nuestros vecinos necesitaban que nos juntáramos todos", apuntó.

Y agregó: "No había una cuestión de dirigencia, había una cuestión, había una necesidad de nuestro pueblo que había dejado de ser feliz. Empecé a sentir que lo que estaba haciendo era muy egoísta y que había que empezar a mirar cómo sacábamos a nuestros compatriotas de la situación que estamos viviendo".

"Cuando Sergio me empezó a contar que estaba charlando con Alberto y los que estaban en el medio le dije 'no necesito que me cuentes, no te quiero trasladar mis resistencias hacé, como alguna vez lo hicimos, lo que vos creas que es mejor para el país'", reveló.