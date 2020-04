Ginés González García anunció la posibilidad de lanzar un decreto que sin dudas ayudaría a los argentinos a combatir la pandemia del coronavirus. Pero claro, también está la otra parte de la población y toma como una ofensa lo que el ministro de Salud busca impulsar en las próximas horas.

Con la posiblidad de declarar "de interés público" todos los recursos sanitarios (en síntesis, las personas podrán acudir a cualquier centro médico del país, tengan obra social, prepaga, o ninguna de ellas), los socios de las empresas de salud exhibieron su bronca y manifestaron querer la devolución de su dinero.

Quienes más enojados se mostraron fueron los socios de OSDE, burlándose de las personas con menos recursos y asegurando que no abonarán la cuota. De este modo, estas personas denotan que tener un plan de esta prepaga no sólo busca contar con una buena cobertura de salud: también los hace sentir superiores.

A mi que no me jodan, pago 23 $ucas de Osde y no pienso ir a parar al Tornu por que la cama mía la ocupa la Yesica...

Pago fortunas de impuestos para hacer valer mis derechos.

Que se corran los planeros...yo no... pic.twitter.com/7IxHhg33kB