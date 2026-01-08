Duro golpe para Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: qué pasó con el delantero de la Selección Argentina

El duro golpe que sufrió Julián Álvarez con Atlético de Madrid en la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez sufrió una dura derrota este jueves: por las semifinales de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudita, el 'Colchonero' cayó por 2 a 1 frente al Real Madrid y quedó eliminado del certamen. Federico Valverde abrió el marcador con un golazo de tiro libre y Rodrygo estiró la ventaja, mientras que Alexander Sorloth descontó en el complemento; el delantero de la Selección Argentina, por su parte, falló una ocasión clara en el último minuto que podría haber significado el empate. Ahora, el 'Merengue' enfrentará al Barcelona, que viene de golear por 5 a 0 al Athletic Bilbao, en el duelo por el título.

Cómo llegaron Real Madrid y Atlético de Madrid al duelo por la Supercopa de España

El presente de ambos es muy irregular, aunque claramente la "Casa Blanca" está mejor que el "Aleti". Es que, luego de 19 fechas en LaLiga española, el Real le lleva siete puntos a su rival de la ciudad. En tanto, en la Champions League, tanto el cuadro "Merengue" como el rojiblanco se mantienen igualados en la fase inicial: los dos acumulan doce unidades en seis presentaciones. En el cotejo más reciente, Real Madrid aplastó a Betis por 5-1 como local y Atlético apenas empató 1-1 en su visita a Real Sociedad.

