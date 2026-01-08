Los 5 anuncios más importantes de Motorola en CES 2026

Motorola fue una de las marcas que más ruido hizo en el evento realizado en Las Vegas.

Lenovo Tech World 2026 volvió a marcar el pulso de la innovación tecnológica y Motorola fue una de las marcas que más ruido hizo en el evento realizado en Las Vegas. Con anuncios que combinan inteligencia artificial, nuevos smartphones premium y un ecosistema cada vez más integrado, la compañía dejó en claro su estrategia para los próximos años: dispositivos más potentes, conectados entre sí y pensados para simplificar la vida del usuario.

Entre las novedades más relevantes se destacó la presentación del motorola razr fold, el primer smartphone plegable tipo libro de la marca, junto al debut de motorola signature, una nueva franquicia ultra premium. A esto se suman avances clave en IA con Motorola Qira, una edición especial inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y nuevos accesorios que amplían el ecosistema moto things.

Las novedades de Motorola

Motorola razr fold: el primer plegable tipo libro

El motorola razr fold propone un formato flexible pensado para productividad y entretenimiento. Cerrado, funciona como un smartphone tradicional gracias a su pantalla externa de 6,6 pulgadas. Abierto, despliega un panel LTPO 2K de 8,1 pulgadas que ofrece una experiencia inmersiva ideal para multitarea, creación de contenido y consumo multimedia.

La compatibilidad con el Moto Pen Ultra y las funciones de IA integradas, como Catch me up y Next Move, permiten anticipar acciones, organizar información y mejorar el flujo de trabajo diario. En fotografía, incorpora un sistema de triple cámara de 50 MP con sensor Sony LYTIA™, grabación en Dolby Vision y estabilización avanzada.

Motorola signature: la nueva apuesta ultra premium

Motorola también presentó motorola signature, el smartphone más sofisticado que desarrolló hasta el momento. Este modelo apunta a usuarios que buscan lo máximo en diseño, rendimiento y soporte a largo plazo, con hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad.

Entre sus principales características se destacan:

Cuatro cámaras de 50 MP para fotografía de nivel profesional.

Procesador Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm con motor de IA dedicado.

Batería de 5200 mAh con carga rápida de 90 W y carga inalámbrica.

Pantalla Extreme AMOLED de 6,8” con Dolby Vision y sonido Bose.

El motorola signature es el smartphone más sofisticado que desarrolló hasta el momento.

Motorola Qira y el futuro de la IA

Uno de los anuncios más estratégicos fue Motorola Qira, la IA unificada que integra soluciones de Lenovo y Motorola bajo una sola interfaz. El objetivo es eliminar fricciones entre dispositivos y aplicaciones, recordando el contexto del usuario y permitiendo continuar tareas sin interrupciones, con soporte de socios como Microsoft, Google, Intel y Qualcomm.

FIFA, wearables y un ecosistema en expansión

El evento también sirvió para presentar el motorola razr FIFA World Cup 26 Edition, una edición especial con diseño y contenidos exclusivos inspirados en el Mundial 2026. Además, Motorola amplió su ecosistema con nuevos dispositivos como moto watch, moto sound flow, moto pen ultra y moto tag 2, reforzando su apuesta por una experiencia conectada y coherente entre todos sus productos.

Project Maxwell, el nuevo asistente en fase de prueba

Además, Motorola mostró el Project Maxwell, un concepto de asistente wearable con IA perceptiva, capaz de ver, oír y entender el entorno para ofrecer información en tiempo real sin necesidad de usar el celular. Si bien todavía es una prueba de concepto, anticipa el rumbo de la inteligencia artificial “manos libres”