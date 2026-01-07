Música, fiesta y desarrollo: el Gobierno de La Rioja impulsa festivales como motor económico y turístico

La provincia de La Rioja impulsa los festivales populares como una política estratégica para fortalecer la cultura, dinamizar la economía regional y consolidar el turismo y la identidad local. Así lo destacaron la Secretaría de Culturas, donde remarcaron el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) como una herramienta clave para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en todo el territorio provincial.

La titular de la cartera, Patricia Herrera, subrayó la relevancia de la realización de festivales en distintos departamentos y señaló que estas celebraciones constituyen “una fuerte apuesta para el calendario turístico, cultural e identitario” de La Rioja. En ese marco, valoró el respaldo del CFI al afirmar que “es muy importante que realice una fuerte apuesta con una mirada centrada en las industrias culturales y creativas como motor de la economía regional riojana”.

Según explicó, el despliegue de festivales convierte a la provincia en “un gran escenario cultural en cada departamento, pueblo y paraje”. “Los festivales populares vuelven a poner en movimiento una trama profunda que articula identidad, trabajo y desarrollo local”, sostuvo. En esa línea, remarcó que estas celebraciones “no son hechos aislados”, sino que forman parte de un entramado de industrias culturales que generan empleo, fortalecen el arraigo y promueven el sentido de pertenencia comunitaria.

La funcionaria destacó además el impacto económico directo que producen estos eventos. “La música, la danza y las artes visuales, junto al trabajo de feriantes, emprendedores culturales, artesanos, gastronómicos, técnicos y técnicas, constituyen una cadena de valor que genera empleo, circulación de recursos y oportunidades concretas para cientos de familias riojanas”, explicó. Cada festival, agregó, moviliza producción, servicios, logística, turismo y consumo local, activando una economía que se sostiene en el hacer colectivo y popular.

Más allá de su dimensión económica, Herrera puso en valor el rol simbólico y social de los festivales. “Son espacios donde se transmiten historias, tradiciones y memorias; donde se reconocen nuestros lugares y paisajes”, señaló, al tiempo que los definió como “patrimonio vivo”. En ese sentido, sostuvo que estas expresiones culturales se heredan, se resignifican y se proyectan hacia el futuro, reafirmando una identidad común. “En los festivales, la cultura no es solo un espectáculo: es un lenguaje compartido que nos permite reconocernos como comunidad”, afirmó.

Desde la gestión cultural, explicó, apostar a las industrias culturales implica promover un desarrollo con raíz local, que reconozca el trabajo creativo y ponga en valor lo propio. “Acompañar y fortalecer los festivales populares junto al CFI es también una decisión política: defender la cultura como un derecho, como trabajo y como motor de una economía con sentido social y profundamente riojana”, enfatizó.

Finalmente, la secretaria de Culturas consideró que el sector de eventos y espectáculos es un pilar insoslayable de la economía y del empleo provincial. En ese marco, identificó como desafío estratégico avanzar hacia formatos laborales más sostenibles y capitalizar una infraestructura robusta para consolidar a La Rioja no solo como una plaza de consumo cultural, sino como un polo de desarrollo creativo, generador de talento local y atractivo como destino turístico cultural.

Agenda de festivales

Enero

9: Festival del Dátil – Patquía.

10: Navidad en los Cerros – Chilecito; Festival del Algarrobal – Tama; Festival Javier Cuero Vega – Anjullón.

15: Festival del Reencuentro – Olta; Festival Navideño – Vinchina.

16: Festival de la Artesana Telera – San Bárbara (Chamical).

16, 17 y 18: Chayero Sanagasteño – Sanagasta.

17: Fiesta Regional del Cordero – Villa Castelli.

18: Fiesta Provincial del Turismo – San Blas de los Sauces.

Febrero