Verano en La Rioja: la provincia refuerza su agenda cultural y recreativa para las vacaciones

El Gobierno riojano, a través del Ministerio de Turismo y Culturas, avanza en la planificación de la temporada de verano con una agenda que articula propuestas culturales, turísticas y acciones de desarrollo territorial en distintos puntos de la provincia. El objetivo es fortalecer la oferta recreativa para residentes y visitantes, dinamizar las economías locales y sostener a las industrias culturales en un contexto económico complejo.

En ese marco, el titular de la cartera mantuvo un encuentro con el recientemente asumido Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación, para informarlo sobre las principales líneas de trabajo previstas para los próximos meses. Durante la reunión se repasaron los ejes centrales de la agenda cultural y turística que se desplegará durante el verano y las actividades que se desarrollarán de manera articulada con el Poder Ejecutivo provincial.

Entre las acciones previstas, se anunciaron visitas al Parque Acuático y a los distintos parques bajo la órbita del Ministerio, que se realizarán junto al gobernador Ricardo Quintela. Estas recorridas tienen como objetivo el seguimiento y fortalecimiento de los espacios recreativos, tanto para la población local como para quienes eligen La Rioja como destino turístico durante la temporada estival.

Asimismo, desde el Ministerio destacaron el rol estratégico de las fiestas populares que se desarrollan en los distintos departamentos de la provincia. Muchas de estas celebraciones ya se encuentran en etapa de promoción y fueron señaladas como una alternativa clave para el público local y los turistas, especialmente frente al impacto que la coyuntura económica genera en las actividades culturales y creativas. En ese sentido, se remarcó la importancia de sostener estas expresiones identitarias como motor de encuentro social y movimiento turístico.

Por último, se informó que el Ministerio de Turismo y Culturas y la Secretaría General de la Gobernación comenzaron a delinear una estrategia conjunta de intervención territorial, mediante programas y acciones específicas vinculadas al turismo y la cultura, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de cada departamento de La Rioja.

Apertura del Parque Acuático Los Sauces

En el marco de la agenda de verano, se confirmó además la habilitación de la temporada de piletas en el Parque Acuático Los Sauces. El predio abrirá oficialmente sus puertas desde el viernes 2 de enero, ofreciendo una alternativa recreativa para riojanos y turistas.

El parque contará con tres piscinas habilitadas, toboganes gigantes, juegos acuáticos, plaza húmeda, áreas infantiles, espacios de esparcimiento, gimnasio al aire libre y servicios complementarios. El valor de la entrada general será de $10.000, mientras que los residentes de la provincia abonarán $5.000, presentando DNI con domicilio local. El Parque Acuático Los Sauces funcionará de martes a domingo, de 10 a 20, y la información actualizada estará disponible en sus redes oficiales.