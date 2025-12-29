La Rioja se prepara para una intensa agenda de festivales: cuáles son y cuándo comienzan

La Rioja se prepara para vivir una conjunto de festivales populares con una variada agenda que se desarrollarán en distintos puntos del territorio provincial. Las propuestas comienzan a fines de diciembre y continuará durante el verano 2026.

Entre las propuestas más destacadas, el 27 de diciembre se realizó la Fiesta de Disfraces en la ciudad de Chilecito. Al día siguiente, el 28 de diciembre, la misma localidad fue sede de la celebración denominada Navidad en Los Cerros.

Por su parte, la agenda va a continuar durante todo enero en el que, el próximo año tendrémos en Festival del Canto y Danza en Ulapes los días 3 y 4 del próximo mes. En tanto, desde el 9 de enero se desarrollará el Festival del Dátil en la localidad de Patquía.

Segunda quincena: continúa la fiesta popular

La agenda continuará el 15 de enero con el Festival del Reencuentro en Olta, y luego, el 17 de enero, Villa Castelli será escenario de la Fiesta Regional del Cordero. Por su parte, Sanagasta celebrará el festival Chayero Sanagasteño del 16 al 18 de enero.

Febrero a pura música

En febrero, las celebraciones seguirán con el Festival Carnaval de La Plaza, previsto para el 7 de febrero en Los Molinos. Finalmente, la capital riojana será sede de la Fiesta Nacional de la Chaya, que se desarrollará del 13 al 15 de febrero.

La atención sanitaria para el 31 de dicimbre

Desde la provincia de La Rioja confirmaron que cómo se organizará el trabajo del sector sanitario durante las celebraciones de año nuevo para garantizar la atención correspondinte: el sistema de guardias hospitalarías funcionará con total normalidad.

De esta manera, el Ministerio de Salud de la provincia garantizará la atención de urgencias y la prestación de los servicios esenciales en fechas que suelen registrar un mayor número de accidentes como consecuencia de los festejos. En este sentido, aclararon que los centros primarios de salud no estarán funcionando.

Desde la cartera sanitaria señalaron que este operativo forma parte de las políticas públicas de salud que impulsa el Gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, con el objetivo de asegurar el acceso a la atención médica.

Vacunación en Navidad

Desde La Rioja confirmaron que el Vacunatorio del Parque de la Ciudad permanecerá abierto los días 24 y 31 de diciembre, de 9 a 14 horas. La medida se enmarca en la insistencia del Gobierno provincial de cumplir con el calendario de vacunación para prevenir la propagación de enfermedades.