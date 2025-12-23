El Chayero Sanagasteño tendrá una edición para todos los gustos.

El Festival Chayero Sanagasteño 2026, es uno de los encuentros culturales y artísticos más destacados de La Rioja, dio a conocer su programación nacional para la edición que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de enero en la Villa Veraniega de Sanagasta. En su 51ª edición, el evento convocará a miles de vecinos y turistas que cada año celebran el folklore, la música popular y las tradiciones propias de la provincia.

La primera noche, el viernes 16 de enero, tendrá como figura central a Sergio Galleguillo, referente indiscutido del folklore argentino, quien compartirá escenario con el grupo Desakta2 y artistas locales. La actividad continuará el sábado 17 de enero con una grilla variada que incluirá las presentaciones de Canto 4, Los Kijanoss y Los Herrera, además de músicos de la escena provincial.

El cierre del festival será el domingo 18 de enero, con los shows de Lázaro Caballero y La LBC, junto a Euge Quevedo. Las entradas anticipadas para las tres jornadas del Chayero Sanagasteño ya están disponibles a través de la plataforma PaseShow.

"La verdad que lanzar una fiesta popular de esta magnitud en estas circunstancias económicas es muy difícil. Esta inversión que realizamos seguramente muchos dirán que hay dinero para un festival y no para otras cosas, pero en nuestro presupuesto está asignada una partida para el festival", sostuvo el intendente Federico Sbíroli sobre este evento, según citó Radio y TV Riojana.

