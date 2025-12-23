Una importante ciudad anunció un festival de folklore internacional y crece el furor.

La ciudad de Gualjaina, al noroeste de Chubut, se prepara para vivir uno de los eventos culturales más importantes de la región con el anuncio de una nueva edición de la Fiesta del Jinete y Folklore, que se realizará del 14 al 18 de enero de 2026 y que este año dará un salto significativo al consolidarse como un festival de carácter internacional. La confirmación encendió el entusiasmo local y regional, y ya comienza a sentirse el furor por una propuesta que combinará tradición, música y encuentro cultural durante cinco jornadas consecutivas.

El festival tendrá como epicentro el predio ferial municipal, un espacio de dos hectáreas donde se desarrollarán tanto las competencias de jineteada como los espectáculos musicales. Uno de los grandes atractivos será justamente la jineteada, con campeonatos de jinetes, desafíos regionales e internacionales y la esperada definición del Broche de Oro. Las actividades se desplegarán durante el día en el campo de jineteada y continuarán por la noche, sumando un clima festivo que se extenderá hasta la madrugada.

Cómo será Fiesta del Jinete y Folklore en 2026

La edición 2026 marcará un punto de inflexión al contar con la participación confirmada de jinetes de Chile y Uruguay, además de artistas chilenos que se presentarán en el escenario principal Héroes de Malvinas, reforzando el perfil internacional del encuentro. A lo largo de las cinco noches, la programación musical incluirá una amplia diversidad de estilos vinculados a la música popular como folklore, chamamé, cuarteto y cumbia, con la presencia de artistas y conjuntos reconocidos a nivel regional y nacional, así como grupos de danza de toda la provincia que tendrán un rol destacado en cada jornada.

Entre los nombres anunciados figuran Maite Guzmán y su Estilo Campero, Jóvenes Rancheros, Yhosva Montoya, Los Sacheros Santiagueños, Los Reyes del Cuarteto, Tiziano “El Bombón de la Cumbia”, Miguel Ibáñez y su Explosión Chamamecera, Gabriela Carel y Paloma Pilquiman, entre muchos otros. Desde Chile llegarán la Agrupación Folclórica Amanecer de la Patagonia y una nutrida delegación de artistas, profundizando el intercambio cultural que propone esta edición.

La Fiesta del Jinete y Folklore se realizará del 14 al 18 de enero de 2026.

Además de los espectáculos y las competencias, el predio contará con más de 70 stands de artesanos, manualeros, productores y expositores, junto a una variada oferta gastronómica y puestos de bebidas que acompañarán el movimiento constante de visitantes. Cada noche, el cierre estará marcado por el tradicional Baile Campero, con música en vivo y animación, transformando el festival en un espacio de celebración colectiva.