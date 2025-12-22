Empezaron a bailar en Córdoba, tienen su propio espectáculo de folklore y hoy brillan en un parque de diversiones de Taiwán

Folklore argentino en Taiwán: el grupo que brilla con su propio show en un parque de diversiones

La compañía Tremor lleva más de un año compartiendo el folklore argentino en Taiwán. Se trata de un equipo de artistas de diferentes provincias del país que trabaja hace más de un año en el parque de diversiones Kaohsiung, uno de los más importantes de la ciudad capital Tapei.

Folklore argentino en Taiwán: crearon una compañía y brillan internacionalmente

El grupo Tremor nació en Córdoba, varios de sus integrantes se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Provincial. Los artistas lograron formar un espectáculo y en 2023 la compañía realizó su primera gira internacional en Turquía, donde 12 artistas (bailarines, músicos y un acróbata) fueron contratados por una firma extranjera.

“Desde el inicio quisimos construir y exportar nuestra expresión artística. Empezamos produciendo en la Argentina nuestros propios espectáculos, pero siempre pensando en poder desarrollarnos afuera. Fue un proyecto encarado comercialmente. Hay muchas empresas en el mundo y, en especial, en polos turísticos, que buscan a quienes contratar. A eso apuntamos”, explicó Pablo Jesús Sanguinetti, director y fundador del proyecto Tremor, en declaraciones a La Nación.

Tremor fue contratado formalmente en el parque de diversiones Kaohsiung para deleitar a los visitantes con el show de folklore. Los argentinos lograron obtener la visa para residir legalmente y cobertura médica. Actualmente, hacen producciones teatrales y otro tipo de presentaciones para la compañía Lihpao Land, con quienes renovaron contrato para continuar en 2026.

Cómo se compone la compañía de baile

Nacida como un grupo de baile de malambo, Tremor ha crecido y hoy ofrece una propuesta escénica integral que combina danzas folklóricas argentinas, técnicas contemporáneas, músicos en vivo y recursos audiovisuales. Actualmente, la producción está a cargo de Federico Cháves; el equipo creativo se completa con Lautaro Vázquez (asistencia coreográfica y de dirección) y Agustín Giménez (asistencia de producción).

Mientras que tiene un cuerpo de baile federal, con artistas de Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, San Luis, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Corrientes y diversas localidades del interior cordobés. Los bailarines actuales son Agustín Giménez, Fernando Gómez, Melisa Vázquez, Paula Fernández y Silvana Audrit . "Desde que nacimos han rotado más de 20 artistas, es una fuente laboral y de desarrollo profesional importante”, remarcó Sanguinetti.