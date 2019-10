Debate 2019: Cristina Kirchner destrozó a Mauricio Macri por sus mentiras en el debate presidencial

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Mauricio Macri por sus dichos durante el primer debate presidencial y a los medios de comunicación por la cobertura que realizaron. "En cualquier país normal, después de las cosas que se dijeron anoche, tendría que ser un escándalo", disparó en la presentación de su libro Sinceramente desde El Calafate. La candidata a vicepresidenta señaló que "la situación del país es muy grave" y advirtió que, en cambio, los medios de comunicación se concentraron en cuestiones superficiales como "el dedido de Fernández, de Alberto".

"¿Vamos a hablar de lo de ayer no, un poquito?", preguntó la líder de Unidad Ciudadana a su entrevistador en todos los actos, Marcelo Figueras, a poco de comenzar su primera aparición pública tras regresar de Cuba, adonde había viajado para acompañar a su hija Florencia. Mientras recorría distintos fragmentos del libro, CFK lanzó una fuerte crítica a algunos medios de comunicación y cómo abordaron las afirmaciones del líder de Cambiemos.

"Escuché decir que el endeudamiento que había tenido este Gobierno, que es formidable porque endeudaron al país con el FMI, con Fondos de Inversión... dijeron que era para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que nunca habíamos tomado deuda", alertó la ex presidenta, quien recordó el pago de casi 10 mil millones de dólares de Néstor Kirchner al Fondo, además de comparar las cifras de endeudamiento actual con las de su gestión. "Hoy el nivel de la deuda es 100% del Producto Bruto. Nosotros la habíamos dejado, en moneda extranjera, en un 13%, la familias estaban endeudadas en un cinco por ciento y las empresas en un tercio de su capital", detalló.

En el mismo momento, la exPresidenta también recordó los dichos de Macri sobre los supuestos logros de la gestión en materia educativa. "Y vos escuchás anoche decir que en realidad tomaron deuda para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que la economía crece, o que le van a dar a los chicos robótica, programación... pero ¡si les sacaron las netbooks!", señaló.

Y tras repasar parte de las exposiciones del líder del PRO, reveló el encubrimiento de los medios hegemónicos: "Uno puede decir cualquier cosa, el problema es que cuando uno lee hoy las crónicas periodísticas de eso no se dice absolutamente nada. Mencionan el dedito de Fernandez, de Alberto", ironizó.

Ante un microestadio colmado, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se mostró preocupada por esa situación. "Yo no sé si hay una no aceptación de la verdad. Me preocupa porque yo creo que los medios de comunicación deben cumplir un rol importante en la sociedad. Cumplen un rol importante en la sociedad. Creo que no es bueno porque la situación del país en serio que es muy grave, en serio que vamos a afrontar momentos difíciles. No se puede seguir haciendo lo que hicieron durante cuatro años, blindando y mostrando una realidad que no existe", afirmó en clara alusión a la protección mediática con la que todavía cuenta Cambiemos por parte de empresas periodísticas como Clarín, TN, La Nación, entre otras.

Antes de continuar, la senadora de Unidad Ciudadana propuso una salida consensuada: "No hablo de nada extraño, simplemente, de una buena vez por todas, todos los que tenemos responsabilidades políticas, los que tienen resposabilidades empresariales, los que tienen la responsabilidad de comunicar lo que pasa en la sociedad, podamos finalmente ponernos de acuerdo en algunas cosas".