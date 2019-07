Candelaria Tinelli arremetió contra el Campo tras el ataque a veganos en La Rural

Candelaria Tinelli utilizó las redes sociales para explotar contra los gauchos tras la polémica que se desató este lunes en la quinta jornada de la Exposición Rural de Palermo, cuando un grupo de veganos irrumpió en un concurso de doma de caballos y fue agredido por los participantes a rebencazos.

Entonces, llegó su turno y ella misma escribió junto a una imagen de un gaucho montando un caballo: "Y sí, así son... ¿Qué esperaban de los gauchos más que la agresión? Justamente su 'tradición' es toda la violencia junta. Les rompen la boca con las riendas, los cagan a espuelazos y ni hablar del rebenque con el que les pegan en la grupa de lado a lado".

"Por más valientes como ellos. Esto es un cambio. Les guste o no sería todo diferente si los animales eligieran eso. Ellos no eligen nada, por eso lo de respetar las opiniones de otros aquí no entra en juego.¡Con los animales, no!", fue el otro mensaje que replicó Candelaria horas después de los incidentes en La Rural.

En tanto, en otro tweet, la hija de Marcelo agregó: "No me vengan con la de la tradición. Posta, estamos en el 2019. Actualización por favor. Saludos". Ante estos contundentes mensajes, algunos usuarios de Twitter le recordaron su afinidad por la equitación.

"Me hace gracia que manden fotos mías de cuando tenía 15 años literal, haciendo equitación. Mis caballos están sueltos en el campo hace años... Jamás 'pichicatié' a un caballo en el poco tiempo que monté. No hay maltrato. No hay muerte. No hay apuestas por plata. No hay agresión", comenzó diciendo.

Y cerró: "Claramente el caballo merece ser libre. Justamente no monté más por esta razón. Y no los vendí para que los usen, me los quedé y los solté. Ojalá existan más leyes como esta (por la que prohíbe la carrera de galgos), para prohibir todos estos deportes con animales. Sea equitación, polo, carreras, y muchos más. Paso a paso”.