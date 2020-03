Alberto Fernández cargó contra Paolo Rocca por los despidos: “Hermano, esta vez colaborá”

Ante la decisión del dueño de Techint, Paolo Rocca, de despedir a 1450 trabajadores de su empresa por la crisis económica que se agravó por el coronavirus; el presidente Alberto Fernández arremetió contra el empresario y le pidió colaboración en esta situación de cuarentena general.

“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; ¡hermano, esta vez colaborá! y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, disparó el mandatario en diálogo con Radio Con Vos.

Asimismo, contó: “Es uno de los casos que más me conmocionó”, al enterarse que 1500 trabajadores quedarían en la calle; y cuestionó que “no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme”. “Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión”, sentenció.

“¿Qué le puede pasar a una empresa que un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata”, arremetió el mandatario. No obstante, confió en que llegarán a una solución para que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo.