¿Qué pasa con Mirtha?: tras pedir disculpas, decidió no entrevistar a Alberto

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand dio una vuelta de 180 grados en una semana y ahora asegura que no invitará al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Yo no soy panqueque".

El hecho ocurrió sobre el cierre de la cena del sábado, que comenzó con un pedido de disculpas por haber bromeado con que se había dado vuelta por llamar a Macri fracasado.

María O'Donnell estaba celebrando que la conductora optara por invitar al candidato peronista cuando fue interrumpida: "Me desdije, porque yo no soy panqueque".

-Dijiste que habías panquequeado, que ahora invitarías a Alberto.

-Me desdije, no soy panqueque.

-¿Lo de Alberto era broma?

-No, lo dije con seriedad.

-¿Lo invitarías?

-No, porque habla mal del gobierno de Macri y no me gusta.



