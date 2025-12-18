Cámara baja de EEUU rechaza intentos de frenar la campaña de Trump contra Venezuela

FOTO DE ARCHIVO: Gente camina por el National Mall, con vistas al Capitolio de Estados Unidos, en Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el miércoles por estrecho margen dos resoluciones que buscaban frenar la campaña del presidente Donald Trump contra Venezuela, en medio de especulaciones generalizadas de que el republicano lanzará un ataque en territorio del país petrolero sudamericano.

Las votaciones del miércoles tuvieron lugar horas antes de que Trump se dirija al país desde la Casa Blanca. Se espera que el inusual discurso vespertino se centre en lo que considera grandes victorias, pero también podría abordar sus prioridades en política exterior un día después de que ordenó un "bloqueo" contra los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, rechazó por 216 votos contra 210 una resolución patrocinada por el representante Gregory Meeks, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, que retiraría a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades con "cualquier organización terrorista designada por el presidente en el hemisferio occidental", a menos que lo autorice el Congreso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También rechazó por 213 votos contra 211 una resolución patrocinada por Jim McGovern, el demócrata de mayor rango en el Comité de Normas de la Cámara, que ordenaba al presidente retirar las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con o contra Venezuela sin autorización del Congreso.

DIVISIONES PARTIDISTAS

Ambas votaciones siguieron casi exclusivamente los lineamientos de los partidos. Dos republicanos votaron con los demócratas a favor de la primera resolución y tres respaldaron la segunda. Dos demócratas se opusieron a la primera resolución y uno votó no a la segunda.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, matando a más de 80 personas, mientras Trump intensifica una escalada militar contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La administración Trump ha estado sopesando opciones para combatir lo que dice es el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. El presidente venezolano niega tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Los legisladores estadounidenses llevan mucho tiempo acusando a los presidentes de ambos partidos de tratar de eludir el requisito de la Constitución de Estados Unidos de que sea el Congreso, y no el presidente, quien apruebe cualquier cosa que no sea una breve acción militar.

Los miembros del Congreso han intentado en repetidas ocasiones obligar a Trump a obtener la autorización del Congreso para la campaña de Venezuela desde que comenzó a principios de septiembre. Pero todos los esfuerzos han sido derrotados debido a la oposición de los republicanos, que tienen una escasa mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Hablando en contra de las propuestas, el representante Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, calificó las resoluciones como una estratagema demócrata "para bloquear al presidente Trump de defender a Estados Unidos de los carteles designados como terroristas".

El representante Thomas Massie, uno de los pocos republicanos que votó a favor, dijo que el poder de declarar la guerra no debería estar en manos de un solo hombre.

"Si el presidente cree que la acción militar contra Venezuela está justificada y es necesaria, debe presentar el caso y el Congreso debe votar", dijo Massie en un discurso en la Cámara.

Con información de Reuters