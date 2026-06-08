Se viene el último amistoso: el único antecedente de la Selección Argentina contra Islandia

Argentina igualó 1-1 con Islandia en 2018.

La Selección Argentina sumó un nuevo triunfo el sábado pasado, cuando venció a Honduras por 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en Texas. Dicho encuentro fue clave para Lionel Scaloni, que evalúa variables y todavía debe definir al reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial 2026 por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha que sufrió por la tarde del viernes.

De ahí la importancia que tendrá el último amistoso que disputará el equipo de Lionel Scaloni este martes, cuando se enfrente a Islandia a partir de las 22:00 horas en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, Alabama. El seleccionado europeo no logró su clasificación a esta edición de la Copa del Mundo, pero es un viejo conocido tanto para el entrenador como para algunos jugadores de la “Albiceleste”.

Y es que Islandia fue el primer rival que tuvo Argentina en el Mundial de Rusia 2018, partido que terminó 1-1 en la apertura del Grupo D. Con el conjunto nacional en manos de Jorge Sampaoli y con Scaloni como ayudante, el empate con los nórdicos estuvo marcado por el tanto de Sergio “Kun” Agüero y los errores de Wilfredo Caballero, protagonista en el gol de Alfred Finnbogason que volvió a poner tablas en el marcador a los 22’.

Hacia la segunda parte, una infracción sobre Maximiliano Meza en el área rival hizo que el juez sancione penal a favor del equipo de Sampaoli, pero el grito de gol quedó ahogado. Hannes Thór Halldórsson le tapó el zurdazo a Messi a los 64’ en un partido que no venía siendo bueno para la Selección, que buscó desesperadamente el triunfo en los últimos minutos, pero se volvió con un solo punto en aquella tarde en Moscú.

Cabe mencionar que aquel encuentro dejó en una situación complicada a Argentina, que luego perdió con Croacia por 3-0 y debió buscar la clasificación a la siguiente etapa contra Nigeria. El 2-1 sobre el seleccionado africano le permitió a la “Albiceleste” pasar con lo justo a los octavos de final como segundo del Grupo D, instancia en la que cayó ante Francia por 4-3.

Messi no pudo anotar en el debut.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026