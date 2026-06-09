Ver Argentina vs. Islandia por Fútbol Libre o Xuper TV el amistoso previo al Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección Argentina enfrenta a Islandia en el último duelo que jugará antes de comenzar su participación en el Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes a las 22 horas en en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Un partido que le servirá a Lionel Scaloni para poder llegar de la mejor forma al inicio del certamen y al mismo tiempo, darle minutos a algunos jugadores que quiere probar como alternativas de cara a lo que viene.
La Selección argentina llega a este partido tras imponerse por 2-0 a Honduras en un encuentro sin grandes exigencias para la albiceleste, en el que logró la victoria sin mayores complicaciones frente a un adversario de menor jerarquía. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada etapa del partido, siendo el primero desde el punto penal. Y en donde Scaloni probó distintas variantes, como la de darle minutos a Exequiel Palacios.
Cómo ver Argentina contra Islandia de forma legal
- Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
- El partido entre Argentina e Islandia será transmitido por TyC Sports y Telefé.
Vuelve a jugar Lionel Messi
El partido de la Selección Argentina contará con la presencia de Lionel Messi, que vuelve a la titularidad. El astro argentino superó la lesión muscular que sufrió con el Inter Miami y tendrá minutos, en búsqueda de sumar rodaje de cara al debut del martes 16 de junio ante Argelia. Por esto mismo el entrenador probará un equipo con mayoría de titulares, donde la novedad estará en la posible presencia de Agustín Giay o Nicolás Capaldo en el lateral derecho, jugadores que no integran la lista de la Copa del Mundo y están como reservas.
El once inicial del combinado albiceleste para enfrentar a Islandia saldría con Gerónimo Rulli en el arco; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en el sector defensivo; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios en la mitad de la cancha, en tanto que aparece nuevamente como titular Lionel Messi para jugar suelto por el frente de ataque y acompañar a Lautaro Martínez.
Los lesionados en la Selección Argentina
- Gonzalo Montiel: continúa con la recuperación de una lesión muscular en el cuádriceps y, por precaución, no sería utilizado.
- Nahuel Molina: sigue trabajando para recuperar su mejor forma física tras una molestia muscular y también sería preservado.
- Leandro Paredes: se recupera de un pequeño desgarro sufrido en su último partido con Boca por la Copa Libertadores. Evoluciona favorablemente, aunque todavía no se entrenó junto al grupo.
- Emiliano Martínez: arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero igualmente está previsto que sea titular en el debut frente a Argelia.
- Julián Álvarez: padece una molestia en uno de sus tobillos que le impidió entrenarse con normalidad durante la semana. La lesión se originó en Atlético de Madrid y, aunque continúa tratando la inflamación, su presencia en el Mundial no corre riesgos.