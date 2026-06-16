La abuela de 104 años quiere conocer a Lionel Messi sí o sí.

Una mujer de 104 años es fanática de Lionel Messi y quiere conocerlo sí o sí, por lo que su video con el pedido para el capitán de la Selección Argentina trascendió las fronteras de lo deportivo. En pleno Mundial 2026, que será el sexto para el delantero rosarino de casi 39 años, la abuela llamó la atención y dejó una de las grabaciones más emocionantes de los últimos tiempos.

La protagonista de esta hermosa historia se llama Yolanda y, durante la filmación de 40 segundos, le habló directamente al mejor futbolista de la historia. "Messi, soy Yolanda. Te amo, te quiero. Te quiero mirar de frente, que no va a poder ser, pero bueno... Igual te mando un abrazo grandote. Te quiero muchísimo, Messi. Tengo 104 años y quiero verte antes de morir. Se va a querer morir él. Ay, yo lo amo, lo amo a Messi. ¡Me encanta!", pronunció en primer plano frente a la cámara. La señora ya había sido entrevistada recientemente por Telefe y por Radio Rivadavia (AM 630), por ejemplo.

La huella de "Leo" en la "Albiceleste" ha sido imborrable, no solamente por sus goles y títulos, sino además por el liderazgo y el legado que dejará cuando se retire. La capitanía, su nombre en el predio de la AFA en Ezeiza y muchos gestos extradeportivos marcaron a fuego la trayectoria del zurdo con la camiseta nacional, que todo indica que culminará una vez finalizada la vigente Copa del Mundo.

Video: Yolanda, la mujer de 104 años que es fanática de Messi y quiere conocerlo

Con Messi titular: el fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido Horario (Arg) Sede / Estadio Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia 22 Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead) Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria 14 Dallas Stadium (AT&T Stadium) Sábado 27 de junio Argentina vs. Jordania 23 Dallas Stadium (AT&T Stadium)

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