Repudiable comentario del Kun Aguero sobre los "paros boludos" en Argentina al aire de ESPN: "Para mí..."

El Pollo Vignolo no lo podía creer: el Kun Agüero quiso proponer que haya "paro" cada vez que juega Argentina pero su explicación la embarró feo.

Sergio "El Kun" Agüero volvió a protagonizar un polémico momento al aire de ESPN. En esta oportunidad, el exjugador de la Selección Argentina (en su rol de comentarista del Pollo Vignolo) comenzó pidiendo que haya "paro" cada vez que el conjunto de Lionel Scaloni juegue en la máxima competición del mundo. Acto seguido, dio una justificación que causó el repudio de los usuarios en redes sociales.

"¿Están de acuerdo que cada vez, en los Mundiales, cuando juega Argentina tiene que haber paro? Para mí. Si ponemos cada paro boludo, no podemos poner... Juega Argentina, viejo", lanzó Agüero, ante la mirada atónita de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, también comentaristas de ESPN.

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Por su parte, totalmente atónito, Sebastián "El Pollo" Vignolo quiso abrazar a Agüero para que se calle y, entre risas, logró salir de esa incómoda situación. Si bien luego se disputó el partido entre Argentina y Austria y el foco de la escena cambió por completo, este clip rápidamente dio vueltas por la red social X (ex Twitter).