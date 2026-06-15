Pronóstico y estadísticas de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026: pronóstico y estadísticas.

Este lunes 15 de junio a partir de las 16 horas en Argentina, Bélgica y Egipto se medirán en el Lumen Field de Seattle por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. En un certamen donde cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente fase, ambos seleccionados buscarán imponerse en su debut y dar un paso importante en la lucha por los primeros puestos de la zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

El combinado que dirige técnicamente el francés Rudi García llega a la competición con una racha muy favorable a su favor: lleva 13 partidos sin conocer la derrota (nueve victorias y cuatro empates) en los que anotó un total de 45 goles, un promedio de poco más de tres por duelo. Su última caída fue en marzo del 2025 por la primera ronda de clasificación a la Liga de las Naciones, ocasión en la que Ucrania se impuso por 3 a 1.

Además, Bélgica cuenta con un historial reciente positivo contra otro seleccionado africano: el pasado 6 de junio, en su último amistoso de preparación para el Mundial, superó ampliamente a Túnez con una goleada por 5 a 0. En esa ocasión, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles de Ketelaere, Dodi Lukébakio y Nicolas Raskin fueron los autores de los goles.

Por su parte, Egipto atraviesa un presente más irregular, con un saldo de cinco triunfo, tres pardas y dos derrotas en sus últimas diez presentaciones. A principio de año alcanzó las semifinales de la Copa Africana de Naciones, instancia en la que cayó ante Senegal por 1 a 0; luego, también fue derrotado por Nigeria con un resultado de 4 a 2 en la tanda de penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: goleadores y estadísticas de ambos equipos

En el conjunto belga, el principal protagonista en materia goleadora fue Kevin De Bruyne: el experimentado mediocampista se convirtió en una de las principales vías de gol durante la preparación rumbo al Mundial con seis tantos en seis encuentros, y volvió a demostrar su importancia en el funcionamiento ofensivo del equipo. Junto a él también se destacó Jérémy Doku (cinco goles en ocho partidos), quien aportó desequilibrio y presencia en el área rival.

Por el lado de Egipto, el máximo goleador en los partidos previos al Mundial fue Mohamed Salah. El capitán y gran figura de los 'Faraones' volvió a asumir el liderazgo ofensivo del equipo y encabezó la tabla de anotadores de su selección en el período previo al torneo. Detrás suyo apareció Omar Marmoush, otro de los futbolistas más importantes del ataque egipcio y una pieza clave en el acompañamiento del delantero del Liverpool.

Referente y figura: De Bruyne es la clave del equipo belga que buscará perfilarse como candidato en este Mundial.

Cuándo juegan Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

El duelo entre el elenco belga y su par egipcio tendrá lugar este lunes 15 de junio desde las 16 horas de nuestro país en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, siendo el primer partido del Grupo G. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de los canales TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Paramount+. El árbitro de este cotejo será el brasileño Ramon Abatti.