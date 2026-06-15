"Estamos en shock": conmoción por la repentina muerte de un actor a los 59 años

El actor británico Peter Heppelthwaite, recordado por sus participaciones en series como EastEnders y Green Green Grass, murió de manera repentina a los 59 años. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, Apollo Artist Management expresó su tristeza por la pérdida del intérprete, a quien definió como un profesional talentoso y una persona que dejó una profunda huella en quienes trabajaron junto a él.

La compañía destacó no solo la carrera artística de Heppelthwaite, sino también su labor como director, docente y guía de nuevas generaciones de actores. Según señalaron, era una persona caracterizada por su generosidad, su compromiso con el trabajo y su capacidad para acompañar y motivar a quienes daban sus primeros pasos en la actuación. Además, remarcaron que dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a jóvenes intérpretes a desarrollar confianza y encontrar su propia voz dentro de la profesión.

La despedida de su hija

La hija del actor, George Hewer-Heppelthwaite, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. "Todos los que conocen a papá saben que es un hombre que nunca se rindió, que amó profundamente y que no tenía miedo de hacer absolutamente todo al máximo.

Su vida fue corta, pero inmensamente llena de amor, pasión y determinación, que llevaremos siempre con nosotros", expresó.

"Todavía estamos en estado de shock, así que por favor comprendan si nos sentimos demasiado abrumados para responder a nada en este momento", agregó.