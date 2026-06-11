Tenía 72 años: dolor por la muerte de un actor muy querido

El actor británico Anthony Head, reconocido por sus trabajos en las exitosas series "Buffy, la cazavampiros" y "Ted Lasso", falleció a los 72 años, según informó su familia este viernes. Sus hijas, Emily y Daisy Head, comunicaron que el intérprete murió en paz tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía. El actor se encontraba acompañado por sus seres queridos al momento de su fallecimiento.

Para gran parte del público televisivo, Head será recordado por haber dado vida a Rupert Giles, el mentor y figura paterna de Buffy Summers en "Buffy, la cazavampiros". Compartió elenco con Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan y David Boreanaz, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de la serie emitida entre 1997 y 2003.

Tras conocerse la noticia, Sarah Michelle Gellar expresó su dolor a través de sus redes sociales. La actriz, que interpretó a Buffy, compartió un emotivo mensaje en homenaje a quien fue uno de sus compañeros más cercanos durante el rodaje. David Boreanaz también recordó a Head y destacó su calidez humana, su sentido del humor y la energía positiva que aportaba al set de grabación. Además, envió sus condolencias a la familia del actor.

Su papel en Ted Lasso

En los últimos años, Head volvió a conquistar a nuevas generaciones gracias a su participación en la premiada comedia "Ted Lasso". Allí encarnó a Rupert Mannion, el ambicioso dueño de un club de fútbol y uno de los principales antagonistas de la historia protagonizada por Jason Sudeikis.

Otro de los homenajes llegó de parte de Brett Goldstein, actor y guionista de la serie, quien aseguró que el villano que Head interpretaba en pantalla no tenía nada que ver con la persona que era fuera de cámaras. Lo definió como un hombre amable, encantador y muy querido por quienes trabajaron con él.