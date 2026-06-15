Ghana enfrenta su primera prueba contra una Panamá que busca su primer triunfo mundialista

FOTO DE ARCHIVO: El seleccionador de la selección nacional de fútbol de Ghana, Carlos Queiroz, ofrece una rueda de prensa

Ghana dará inicio ​a su campaña en el Mundial buscando recuperar su destreza como nación futbolística competitiva a nivel internacional, y su primera prueba será el miércoles contra ‌una selección de Panamá ansiosa ‌por obtener su primera victoria en el torneo.

Sin embargo, las Estrellas Negras sufrieron un revés inicial cuando se denegó la solicitud de visado del centrocampista Thomas Partey para entrar a Canadá, lo que le impedirá participar en el partido del Grupo L en el Estadio de Toronto.

Ghana ocupa el puesto 73 en la clasificación de la FIFA tras una racha de malos resultados, entre los que destaca su fracaso ​en la clasificación para ⁠la Copa Africana de Naciones del año pasado, aunque lideró su grupo para ‌clasificar al Mundial.

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Los cuatro veces campeones de la Copa Africana de ⁠Naciones han recurrido al veterano entrenador portugués Carlos ⁠Queiroz para que les ayude a cambiar el rumbo y guiar al país a la fase de eliminación directa por primera vez desde 2010, cuando cayeron en cuartos ⁠de final tras perder contra Uruguay en tanda de penales.

Queiroz cuenta con ​mucho talento individual a su disposición, pero ha tenido ‌poco tiempo para preparar a su plantilla ‌desde que asumió el cargo en abril.

Con Mohammed Kudus, figura clave del equipo, ⁠ausente del Mundial por lesión, Ghana contará con el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo, para liderar un ataque contundente. Tras fichar por el club en enero, el jugador de 26 años anotó 11 goles en todas las competiciones, incluyendo el ​gol de ‌la victoria contra el Chelsea en la final de la FA Cup.

"Todo es posible cuando tienes una munición tan maravillosa en tus manos", dijo Queiroz sobre sus jugadores después de que el equipo llegó a Rhode Island la semana pasada.

PANAMÁ BUSCA PRIMER TRIUNFO MUNDIALISTA

Panamá participa por segunda vez ⁠en un Mundial tras mostrar una gran mejoría bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen. Desde que asumió el cargo en julio de 2020, el danés de 53 años ha ayudado al país a escalar posiciones en el ranking de la FIFA, pasando del puesto 81 al 34.

El año pasado quedaron subcampeones de la Liga de Naciones de la CONCACAF, tras vencer a Estados Unidos en las semifinales, por detrás de México. Sin embargo, ‌Honduras los eliminó en los cuartos de final de la Copa Oro, en una gran sorpresa.

El único representante de Centroamérica busca demostrar su progreso en su intento por conseguir su primera victoria en el Mundial. En su debut en el torneo en 2018, terminaron últimos del Grupo G con tres derrotas.

Christiansen confía en el mediocampista de los ‌Pumas de la UNAM, Adalberto Carrasquilla, y en el máximo goleador de la Copa Oro 2025, Ismael Díaz, para liderar el ataque.

En un grupo que incluye a potencias como Inglaterra ‌y Croacia, tanto Ghana ⁠como Panamá se enfrentan a una ardua tarea para alcanzar la fase eliminatoria. Sin embargo, Díaz afirmó que su equipo tiene fe ​y confianza.

"No le tenemos miedo a nadie. Sea cual sea el equipo que se nos presente, queremos competir con ellos", dijo Díaz el sábado a los periodistas.

Con información de Reuters