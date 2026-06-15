El mal momento de María Julia Oliván: "Podría haberme muerto"

María Julia Oliván compartió un mensaje a un año de su accidente.

La periodista María Julia Oliván compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales al cumplirse un año del grave accidente que sufrió en 2025 y que la mantuvo durante dos meses internada en terapia intensiva. En una extensa publicación, recordó el doloroso proceso que atravesó, las secuelas que todavía enfrenta y el apoyo que recibió de familiares, amigos y colegas.

"Hoy cumplo un año de ese momento en el que podría haberme muerto", escribió la comunicadora al repasar una de las etapas más difíciles de su vida.

Oliván reveló que durante su tratamiento recibió fentanilo, ketamina, morfina, analgésicos y otros opiáceos para soportar los intensos dolores provocados por las quemaduras. Además, contó que permaneció semanas con fiebre alta y que fue sometida a 17 intervenciones quirúrgicas. "Me falta un año para el alta definitiva y aún tomo medicación por los dolores", explicó.

El trabajo desde la terapia intensiva

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue que, aun en medio de la recuperación, intentó mantenerse conectada con su actividad profesional. Según contó, pidió que llevaran cámaras a la terapia intensiva porque quería seguir trabajando y hasta llegó a atender llamados telefónicos vinculados con su labor periodística durante los primeros días posteriores al accidente.

María Julia Oliván compartió un mensaje a un año de su accidente.

A lo largo de su reflexión, Oliván destacó el rol de su familia, sus amigos, vecinos y colegas, quienes la acompañaron durante los meses más difíciles de recuperación. "Salí más valiente. Dicen que lo que no te mata te fortalece", concluyó la periodista